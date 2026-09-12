Γιώργος Μαζωνάκης: «Έγινε προσπάθεια απόκρυψης και διαγραφής στοιχείων», λέει η Δημογλίδου – Το ανακριτικό στοιχείο που φωτίζει τα κρίσιμα λεπτά, τα κενά και οι αντιφάσεις

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Οι καταθέσεις των μαρτύρων, τα ευρήματα από την έρευνα στο ιδιωτικό ιατρείο της Καρνεάδου, το πόρισμα της ειδικής επιτροπής του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και οι αντιφάσεις των δύο κατηγορούμενων γιατρών συνθέτουν το κρίσιμο κομμάτι της δικογραφίας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τις τελευταίες ώρες οι χρόνοι και η αλληλουχία των γεγονότων, με το διάστημα από τη στιγμή που ο τραγουδιστής φέρεται να κατέρρευσε μέχρι την ειδοποίηση του ΕΚΑΒ να θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο.

Σύμφωνα με την κατάθεση διασώστριας, το σήμα για το ιατρείο δόθηκε στις 16:23 και το πλήρωμα έφτασε στο Κολωνάκι τρία λεπτά αργότερα. Οι διασώστες βρήκαν τον Γιώργο Μαζωνάκη χωρίς αναπνοή και σφυγμό, ενώ ο απινιδωτής έδειξε ασυστολία. Ο γιατρός φέρεται να δήλωσε ότι είχε ήδη πραγματοποιήσει περίπου 10 λεπτά ΚΑΡΠΑ και είχε χορηγήσει αδρεναλίνη.

Λίγο αργότερα, στις 16:40, ξεκίνησε η διακομιδή του στο νοσοκομείο «Ελπίς». Σύμφωνα με την καταθέση γιατρού, ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στα επείγοντα στις 16:45.

Τα ερωτήματα και οι αντιφάσεις

Την ίδια στιγμή, νέα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία δημιουργούν ερωτήματα για το τι συνέβη και πότε. Μαρτυρία ταξιτζή και κατάθεση γραμματέως τοποθετούν την άφιξη του Μαζωνάκη στο ιατρείο στις 13:55, ενώ άλλες καταθέσεις δίνουν διαφορετικές ώρες.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτούν και τα στοιχεία από το λογισμικό του μηχανήματος. Σύμφωνα με όσα επικαλέστηκε ο δικηγόρος της οικογένειας, το μηχάνημα φέρεται να είχε καταγράψει λειτουργία 42 λεπτών με ώρα έναρξης τις 14:12. Η συγκεκριμένη καταγραφή βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης γύρω από το πότε ξεκίνησε η διαδικασία.

Κρίσιμη είναι και η αντίφαση σχετικά με τον χρόνο παραμονής του τραγουδιστή στον χώρο της θεραπείας. Η Ιωάννα Γάκα φέρεται να υποστήριξε ότι παρέμεινε εκεί για πολύ μικρό χρονικό διάστημα και ότι το μηχάνημα δεν είχε ακόμη τεθεί σε λειτουργία. Αντίθετα, η γραμματέας του ιατρείου κατέθεσε ότι ο Μαζωνάκης βρισκόταν στον χώρο για τουλάχιστον 42 λεπτά, με την ΕΛ.ΑΣ. να χαρακτηρίζει το σημείο αυτό ως βασική αντίφαση της υπόθεσης.

Παράλληλα, νοσηλεύτρια τοποθετεί την είσοδό του στον χώρο περίπου στις 15:00, ενώ η ίδια η Γάκα περιγράφει την τοποθέτηση φλεβοκαθετήρων και την έναρξη της ΚΑΡΠΑ μετά την ανακοπή.

Δημογλίδου: Έγινε προσπάθεια απόκρυψης και διαγραφής στοιχείων

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ το πρωί του Σαββάτου (12/9) η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου τόνισε πως από τις μέχρι τώρα έρευνες προκύπτει ότι έγινε προσπάθεια απόκρυψης και διαγραφής στοιχείων από το ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου κατέρρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Όπως εξήγησε, αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν άμεσα και μετέβησαν τόσο στο νοσοκομείο και στην οικία του Γιώργου Μαζωνάκη όσο και στο ιδιωτικό ιατρείο όπου είχε προηγηθεί το περιστατικό.

«Αυτή η υπόθεση αποδεικνύει πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν άμεσα αντανακλαστικά από την πλευρά της Αστυνομίας», σημείωσε, προσθέτοντας ότι, παρά την άμεση κινητοποίηση, «έγιναν προσπάθειες απόκρυψης στοιχείων».

Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτήρισε την παρουσία αστυνομικών της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών κατά τη διάρκεια της έρευνας, καθώς, όπως είπε, μπόρεσαν να διαπιστώσουν επιτόπου συγκεκριμένα ευρήματα, για τα οποία ενημέρωσαν προφορικά τον αρμόδιο εισαγγελέα.

Η κ. Δημογλίδου υπογράμμισε παράλληλα τις δυνατότητες της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών να εντοπίζει και να ανακτά στοιχεία ακόμη και όταν έχει προηγηθεί προσπάθεια απόκρυψης ή διαγραφής τους.

Έκαναν τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης χωρίς να έχουν κάνει ιατρικές εξετάσεις

Σύμφωνα με το διαβιβαστικό, προκύπτει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης στον τραγουδιστή έγινε χωρίς να έχουν προηγηθεί ιατρικές εξετάσεις.

«Στους ιατρικούς φακέλους των ασθενών του ιατρείου, που είχαν υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε προηγούμενη καρδιολογική εκτίμηση ούτε καρδιογράφημα ασθενών, παρόλο που διενεργούνταν ως άνω επεμβατικές πράξεις, δηλαδή θεραπείες πλασμαφαίρεσης, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Στο μικροσκόπιο και τα ευρήματα της ειδικής επιτροπής του ΙΣΑ

Στο μικροσκόπιο βρίσκονται και τα ευρήματα της ειδικής επιτροπής του ΙΣΑ. Κατά τον έλεγχο των μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης διαπιστώθηκε καταγραφή λειτουργίας 42 λεπτών. Ωστόσο, κατά τη μεταγενέστερη επίδειξη της λειτουργίας του μηχανήματος στην επιτροπή, καταγράφηκε μηδενικός χρόνος λειτουργίας, γεγονός που, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, δημιουργεί πρόσθετα ερωτήματα για το αν και πότε είχε ξεκινήσει η διαδικασία.

Σημαντικό στοιχείο της έρευνας αποτελεί και το γεγονός ότι στους ιατρικούς φακέλους ασθενών που είχαν υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση δεν εντοπίστηκε προηγούμενη καρδιολογική εκτίμηση ή καρδιογράφημα, σύμφωνα με τα ευρήματα της Ασφάλειας Αθηνών και της επιτροπής του ΙΣΑ.

Οι αναζητήσεις στο AI την ώρα της κρίσιμης κατάστασης

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία που προέκυψαν από την εξέταση των ηλεκτρονικών συσκευών που κατασχέθηκαν.

Σύμφωνα με το MEGA, οι δύο γιατροί αναζητούσαν στην τεχνητή νοημοσύνη (AI) τρόπους για να επαναφέρουν στη ζωή τον Γιώργο Μαζωνάκη, ενώ στον χώρο βρισκόταν σε εξέλιξη η επείγουσα κατάσταση.

Οι Αρχές καλούνται πλέον να εξακριβώσουν ποιος έκανε τη συγκεκριμένη αναζήτηση και ποια ακριβώς ώρα πραγματοποιήθηκε.

Την ίδια στιγμή, από την εξέταση του ηλεκτρονικού ημερολογίου, διαπιστώθηκε ότι είχαν διαγραφεί καταχωρήσεις που αφορούσαν τα ραντεβού του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά και μια φωτογραφία από το κινητό της γιατρού με τον καλλιτέχνη να εμφανίζεται ξαπλωμένος πάνω στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.

Οι Αρχές ερευνούν το πότε τραβήχτηκε η συγκεκριμένη φωτογραφία και αν προέρχεται από την ημέρα του θανάτου του τραγουδιστή.

Η χρονική ταυτοποίησή της θεωρείται κρίσιμη για την ανασύσταση όσων συνέβησαν στο ιατρείο πριν από την ανακοπή.

Τη Δευτέρα η απολογία των δύο γιατρών

Οι δύο γιατροί -οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της έκθεσης από την οποία προκλήθηκε θάνατος, κατά συναυτουργία, και έχουν ήδη λάβει προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους- αναμένεται να οδηγηθούν εκ νέου στα δικαστήρια.

Την ίδια ημέρα θα τελεστεί και η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη στο 3ο Νεκροταφείο Νίκαιας, στη μία το μεσημέρι, όπου η οικογένειά του, συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο αντίο.

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