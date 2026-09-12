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12.09.2026 09:51

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 43χρονος που «έτρεχε» με 188 χλμ/ώρα στην ΠΑΘΕ

12.09.2026 09:51
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Συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης ένας 43χρονος άνδρας, οποίος «έτρεχε» με 188 χλμ/ώρα στην ΠΑΘΕ.

Πιο συγκεκριμένα, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (11/9), με τον 43χρονο να εντοπίζεται να οδηγεί επικίνδυνα, κινούμενος με επιβατικό αυτοκίνητο και έχοντας ταχύτητα 188 χλμ/ώρα έναντι του προβλεπόμενου ανώτατου ορίου των 120 χλμ/ώρα.

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