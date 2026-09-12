search
ΣΑΒΒΑΤΟ 12.09.2026 09:15
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.09.2026 08:53

Σέρρες: «Μαϊμού» αστυνομικοί άρπαξαν βαρυποινίτη – Κινηματογραφική απόδραση από το νοσοκομείο

12.09.2026 08:53
peripoliko_mnew

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Κινηματογραφική απόδραση κρατουμένου, βγαλμένη από ταινία δράσης, εκτυλίχθηκε γύρω στις 11 το βράδυ της Παρασκευής στο νοσοκομείο Σερρών.

Ο κρατούμενος, ο οποίος εξέτιε την ποινή του στις φυλακές Νιγρίτας, επικαλέστηκε αδιαθεσία προκειμένου να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις.

Τη στιγμή που το μεταγωγικό όχημα έφτασε κοντά στην είσοδο του νοσοκομείου, ένα αυτοκίνητο έμοιζε με υπηρεσιακό όχημα της ΕΛ.ΑΣ. προσέγγισε αστραπιαία το σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ThessPost.gr, όλα έγιναν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Από το όχημα αποβιβάστηκαν τέσσερις βαριά οπλισμένοι άνδρες, φέροντας αμφίεση και χαρακτηριστικά της ΟΠΚΕ. Υπό την απειλή πολυβόλων όπλων, κατάφεραν να αφοπλίσουν τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους, να πάρουν μαζί τους τον κρατούμενο και να εξαφανιστούν προς άγνωστη κατεύθυνση με δύο αυτοκίνητα.

Η ελληνική αστυνομία εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους, «χτενίζοντας» την περιοχή και στήνοντας μπλόκα σε καίριες οδικές αρτηρίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δραπέτης -αλβανικής καταγωγής- χαρακτηρίζεται ως σκληρός κακοποιός και έχει βαρύ ποινικό μητρώο, κυρίως για υποθέσεις ναρκωτικών και όπλων.

Μετά το περιστατικό επικράτησε πανικός στον χώρο του νοσοκομείου.

Διαβάστε επίσης:

Καιρός: Αλλάζει από σήμερα το σκηνικό – Έρχονται βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας

Για 42 λεπτά υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση ο Γιώργος Μαζωνάκης πριν την ανακοπή καρδιάς – «Μίλησε» το μηχάνημα

Θάνατος Μαζωνάκη: Όταν η Γάκα ζητούσε να αναπτυχθεί ο ιατρικός τουρισμός και διαφήμιζε το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης – «Θα νιώσει ο ασθενής ευεξία σε όλα τα επίπεδα»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
food
ΕΛΛΑΔΑ

Έτοιμο φαγητό από το σούπερ μάρκετ επιλέγουν όλο και περισσότεροι Έλληνες – Ξοδεύουν 770 ευρώ το χρόνο

lydia_koniordou
LIFESTYLE

Λυδία Κονιόρδου: Όσο μεγαλώνει η ηλικία μιας γυναίκας, αυξάνονται η βία και ο ρατσισμός

peripoliko_mnew
ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: «Μαϊμού» αστυνομικοί άρπαξαν βαρυποινίτη – Κινηματογραφική απόδραση από το νοσοκομείο

ilyda ae
BUSINESS

ΙΛΥΔΑ: Άλμα 96% στα καθαρά κέρδη, ισχυρή ρευστότητα και νέα επενδυτικά ανοίγματα στην Τεχνητή Νοημοσύνη

kim new
ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Νέες εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων μετά τα κοινά στρατιωτικά γυμνάσια Ν. Κορέας, ΗΠΑ, Ιαπωνίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis-antetokounmpo_mariah-riddlesprigger_2808_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η οικονομική αυτοκρατορία του Γιάννη Αντετοκούνμπο: Από τα 100 εκατ. δολάρια ετήσια έσοδα, στα ακίνητα και τις επενδύσεις

Odysseas-Zoras
ΕΛΛΑΔΑ

Παραιτήθηκε ο πρύτανης του Keele University Greece: «Η Πολιτεία δεν διασφάλισε το θεσμικό πλαίσιο για τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια»

aftokinito_fortio_1109_1460-820_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ανοιχτό πορτμπαγκάζ με φορτίο: Πόσο μπορεί να προεξέχει και πότε χρειάζεται ειδική πινακίδα

MixCollage-11-Sep-2026-11-27-PM-3671
ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Η αντίφαση Θεοδωρόπουλου, τα κρίσιμα 42 λεπτά και τα νέα στοιχεία – Αίτημα για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο

garbi-schinas-new
LIFESTYLE

Γαρμπή - Σχοινάς έχασαν στο Εφετείο: Καλούνται να πληρώσουν περίπου 100.000 ευρώ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 12.09.2026 09:15
food
ΕΛΛΑΔΑ

Έτοιμο φαγητό από το σούπερ μάρκετ επιλέγουν όλο και περισσότεροι Έλληνες – Ξοδεύουν 770 ευρώ το χρόνο

lydia_koniordou
LIFESTYLE

Λυδία Κονιόρδου: Όσο μεγαλώνει η ηλικία μιας γυναίκας, αυξάνονται η βία και ο ρατσισμός

peripoliko_mnew
ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: «Μαϊμού» αστυνομικοί άρπαξαν βαρυποινίτη – Κινηματογραφική απόδραση από το νοσοκομείο

1 / 3