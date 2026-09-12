Σέρρες: «Μαϊμού» αστυνομικοί άρπαξαν βαρυποινίτη – Κινηματογραφική απόδραση από το νοσοκομείο

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Κινηματογραφική απόδραση κρατουμένου, βγαλμένη από ταινία δράσης, εκτυλίχθηκε γύρω στις 11 το βράδυ της Παρασκευής στο νοσοκομείο Σερρών.

Ο κρατούμενος, ο οποίος εξέτιε την ποινή του στις φυλακές Νιγρίτας, επικαλέστηκε αδιαθεσία προκειμένου να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις.

Τη στιγμή που το μεταγωγικό όχημα έφτασε κοντά στην είσοδο του νοσοκομείου, ένα αυτοκίνητο έμοιζε με υπηρεσιακό όχημα της ΕΛ.ΑΣ. προσέγγισε αστραπιαία το σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ThessPost.gr, όλα έγιναν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Από το όχημα αποβιβάστηκαν τέσσερις βαριά οπλισμένοι άνδρες, φέροντας αμφίεση και χαρακτηριστικά της ΟΠΚΕ. Υπό την απειλή πολυβόλων όπλων, κατάφεραν να αφοπλίσουν τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους, να πάρουν μαζί τους τον κρατούμενο και να εξαφανιστούν προς άγνωστη κατεύθυνση με δύο αυτοκίνητα.

Η ελληνική αστυνομία εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους, «χτενίζοντας» την περιοχή και στήνοντας μπλόκα σε καίριες οδικές αρτηρίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δραπέτης -αλβανικής καταγωγής- χαρακτηρίζεται ως σκληρός κακοποιός και έχει βαρύ ποινικό μητρώο, κυρίως για υποθέσεις ναρκωτικών και όπλων.

Μετά το περιστατικό επικράτησε πανικός στον χώρο του νοσοκομείου.

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