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12.09.2026 09:00

Λυδία Κονιόρδου: Όσο μεγαλώνει η ηλικία μιας γυναίκας, αυξάνονται η βία και ο ρατσισμός

12.09.2026 09:00
lydia_koniordou

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Τη θέση της γυναίκας στη σημερινή κοινωνία σχολίασε η Λυδία Κονιόρδου στην εκπομπή «Στούντιο 4», χθες Παρασκευή.

«Όσο μεγαλώνει η ηλικία μιας γυναίκας, η βία και ο ρατσισμός αυξάνονται. Αυτό έχουμε πολύ δρόμο να κάνουμε για να το αναγνωρίσουμε ο καθένας μέσα του, είτε είναι άνδρας είτε είναι γυναίκα. Ξέρετε, πολλές φορές οι γυναίκες μεταξύ μας είμαστε πιο ανταγωνιστικές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, η ηθοποιός εξέφρασε την άποψη ότι οι γυναίκες, στην προσπάθειά τους να επιβιώσουν και να πετύχουν σε έναν ανδροκρατούμενο κόσμο, συχνά αναγκάζονται να υιοθετήσουν πιο «ανδρικά» χαρακτηριστικά.

«Γιατί προσπαθούμε να επιβιώσουμε σε έναν κόσμο των ανδρών που, για να μπορέσουμε να πετύχουμε, πρέπει να γίνουμε πιο άνδρες από τους άνδρες. Για να μας δώσουν το δικαίωμα να υπάρξουμε δίπλα τους. Έτσι, θυσιάζουμε τη γυναικεία μας φύση που είναι τρυφερή, η φύση της πειθούς και όχι της επιβολής. Του εναγκαλισμού, της δωρεάς, της αγάπης», επισήμανε.

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