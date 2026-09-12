search
ΣΑΒΒΑΤΟ 12.09.2026 09:14
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

12.09.2026 07:49

Μαμά η Lady Gag – Απέκτησε το πρώτο της παιδί

12.09.2026 07:49
LADY GAGA

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Η Lady Gaga και ο αρραβωνιαστικός της, ο Μάικλ Πολάνσκι, απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, έκαναν χθες, Παρασκευή, γνωστό αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Πηγή, την οποία επικαλούνται οι ιστότοποι Page Six και People, επιβεβαίωσε την είδηση χωρίς να κάνει γνωστή καμιά λεπτομέρεια σχετικά με το όνομα, το φύλο ή την ημερομηνία γέννησης.

Η 40χρονη ποπ σταρ, το αληθινό όνομα της οποίας είναι Στέφανι Τζερμανότα, αρραβωνιάστηκε το 2024 με τον επιχειρηματία Μάικλ Πολάνσκι, σύντροφό της από το 2020.

Τα τελευταία χρόνια είχε μιλησει για την επιθυμία της να αποκτήσει παιδιά.

Η Lady Gaga έχει περιορίσει δραστικά τις δημόσιες εμφανίσεις της, τους τελευταίους μήνες, πυροδοτώντας φήμες για κρυφό γάμο με τον Πολάνσκι.

Διαβάστε επίσης:

Βαρύ πένθος για την Όλγα και τη Γωγώ Φαρμάκη: Πέθανε ξαφνικά ο αδελφός τους στο Αγρίνιο

Μουζουράκης για τον θάνατο του Μαζωνάκη: «Με ενημέρωσαν ότι “κατηγορήθηκα” που δεν ανέβασα κάτι στα social media – Μερικές φορές η σιωπή μιλάει πιο πολύ» (Video)

Νίκος Μουρατίδης για Γιώργο Μαζωνάκη: «Αν δεν λέμε την αλήθεια, θα διαιωνίζεται αυτό το πράγμα» (Video)





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
food
ΕΛΛΑΔΑ

Έτοιμο φαγητό από το σούπερ μάρκετ επιλέγουν όλο και περισσότεροι Έλληνες – Ξοδεύουν 770 ευρώ το χρόνο

lydia_koniordou
LIFESTYLE

Λυδία Κονιόρδου: Όσο μεγαλώνει η ηλικία μιας γυναίκας, αυξάνονται η βία και ο ρατσισμός

peripoliko_mnew
ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: «Μαϊμού» αστυνομικοί άρπαξαν βαρυποινίτη – Κινηματογραφική απόδραση από το νοσοκομείο

ilyda ae
BUSINESS

ΙΛΥΔΑ: Άλμα 96% στα καθαρά κέρδη, ισχυρή ρευστότητα και νέα επενδυτικά ανοίγματα στην Τεχνητή Νοημοσύνη

kim new
ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Νέες εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων μετά τα κοινά στρατιωτικά γυμνάσια Ν. Κορέας, ΗΠΑ, Ιαπωνίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis-antetokounmpo_mariah-riddlesprigger_2808_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η οικονομική αυτοκρατορία του Γιάννη Αντετοκούνμπο: Από τα 100 εκατ. δολάρια ετήσια έσοδα, στα ακίνητα και τις επενδύσεις

Odysseas-Zoras
ΕΛΛΑΔΑ

Παραιτήθηκε ο πρύτανης του Keele University Greece: «Η Πολιτεία δεν διασφάλισε το θεσμικό πλαίσιο για τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια»

aftokinito_fortio_1109_1460-820_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ανοιχτό πορτμπαγκάζ με φορτίο: Πόσο μπορεί να προεξέχει και πότε χρειάζεται ειδική πινακίδα

MixCollage-11-Sep-2026-11-27-PM-3671
ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Η αντίφαση Θεοδωρόπουλου, τα κρίσιμα 42 λεπτά και τα νέα στοιχεία – Αίτημα για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο

garbi-schinas-new
LIFESTYLE

Γαρμπή - Σχοινάς έχασαν στο Εφετείο: Καλούνται να πληρώσουν περίπου 100.000 ευρώ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 12.09.2026 09:14
food
ΕΛΛΑΔΑ

Έτοιμο φαγητό από το σούπερ μάρκετ επιλέγουν όλο και περισσότεροι Έλληνες – Ξοδεύουν 770 ευρώ το χρόνο

lydia_koniordou
LIFESTYLE

Λυδία Κονιόρδου: Όσο μεγαλώνει η ηλικία μιας γυναίκας, αυξάνονται η βία και ο ρατσισμός

peripoliko_mnew
ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: «Μαϊμού» αστυνομικοί άρπαξαν βαρυποινίτη – Κινηματογραφική απόδραση από το νοσοκομείο

1 / 3