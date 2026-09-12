Μαμά η Lady Gag – Απέκτησε το πρώτο της παιδί

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η Lady Gaga και ο αρραβωνιαστικός της, ο Μάικλ Πολάνσκι, απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, έκαναν χθες, Παρασκευή, γνωστό αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Πηγή, την οποία επικαλούνται οι ιστότοποι Page Six και People, επιβεβαίωσε την είδηση χωρίς να κάνει γνωστή καμιά λεπτομέρεια σχετικά με το όνομα, το φύλο ή την ημερομηνία γέννησης.

Η 40χρονη ποπ σταρ, το αληθινό όνομα της οποίας είναι Στέφανι Τζερμανότα, αρραβωνιάστηκε το 2024 με τον επιχειρηματία Μάικλ Πολάνσκι, σύντροφό της από το 2020.

Τα τελευταία χρόνια είχε μιλησει για την επιθυμία της να αποκτήσει παιδιά.

Η Lady Gaga έχει περιορίσει δραστικά τις δημόσιες εμφανίσεις της, τους τελευταίους μήνες, πυροδοτώντας φήμες για κρυφό γάμο με τον Πολάνσκι.

Διαβάστε επίσης:

Βαρύ πένθος για την Όλγα και τη Γωγώ Φαρμάκη: Πέθανε ξαφνικά ο αδελφός τους στο Αγρίνιο

Μουζουράκης για τον θάνατο του Μαζωνάκη: «Με ενημέρωσαν ότι “κατηγορήθηκα” που δεν ανέβασα κάτι στα social media – Μερικές φορές η σιωπή μιλάει πιο πολύ» (Video)

Νίκος Μουρατίδης για Γιώργο Μαζωνάκη: «Αν δεν λέμε την αλήθεια, θα διαιωνίζεται αυτό το πράγμα» (Video)











