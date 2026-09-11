Μουζουράκης για τον θάνατο του Μαζωνάκη: «Με ενημέρωσαν ότι “κατηγορήθηκα” που δεν ανέβασα κάτι στα social media – Μερικές φορές η σιωπή μιλάει πιο πολύ» (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Συναυλία στη Λεμεσό της Κύπρου πραγματοποίησε, το βράδυ της Πέμπτης (10/9), ο Πάνος Μουζουράκης, μία ημέρα μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε με λόγια συγκινητικά για τον εκλιπόντα συνάδελφό του, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις «κατηγορίες» με τις οποίες ήρθε αντιμέτωπος για το γεγονός ότι δεν ανέβασε κάτι για εκείνον ως αποχαιρετισμό στα social media.

«Από εκεί πάνω που μας βλέπει θα ήθελε να περάσουμε καλά. Δεν ξέρω, μπορεί να έλεγε “Τι κάνεις ρε μ@@@ Μουζουράκη; Εγώ πέθανα και εσύ κάνεις συναυλίες;”. Αλλά νομίζω, εάν με έκραζε για κάτι, θα ήταν για να σταματάω να μιλάω και να τραγουδήσω… Δεν είναι εύκολο σήμερα αλλά ευχαριστώ. Δεν θέλω να πω κάτι απλά για να πω. Ο φίλος μου ο Γιώργος Μαζωνάκης… Ήταν ένας άνθρωπος που πρώτη φορά τον είδα στην Κρήτη στη σκηνή και όταν ανέβηκε πάνω φώτισε όλη η βραδιά. Μια φωνή, μια σκηνική παρουσία, ένα πλάσμα διαφορετικό… Πραγματικά χάσαμε έναν σπουδαίο καλλιτέχνη. Η απώλεια είναι δική μας. Ο Γιώργος είναι κάπου εδώ, μας παρακολουθεί… Του έχουν λυθεί όλες οι απορίες. Θα λέει “Καλά τα έλεγα εγώ!” Είναι νωρίς για να κάνεις αμήχανα αστειάκια και υποθέσεις για αυτό το θέμα. Για αυτό κιόλας αποφεύγω να κάνω επικήδειους στα social media. Με ενημέρωσαν πριν ανέβω ότι “κατηγορηθήκαμε” -άσχετο θα το κάνω λίγο προσωπικό- ότι δεν ανεβάσαμε κάτι στα social εμείς οι άμεσοι συνεργάτες του. Λες και είμαστε υποχρεωμένοι να διαχειριστούμε τη θλίψη και το πένθος μας και να το κάνουμε δημόσιο αγαθό. Μερικές φορές η σιωπή μιλάει πιο πολύ» τόνισε.

Αμέσως μετά ο Πάνος Μουζουράκης αφιέρωσε στον Γιώργο Μαζωνάκη ένα τραγούδι του Robbie Williams και, στη συνέχεια, εμφανώς φορτισμένος, ερμήνευσε ένα τραγούδι που είχε συνδεθεί με τον αγαπημένο καλλιτέχνη.

Διαβάστε επίσης:

Νίκος Μουρατίδης για Γιώργο Μαζωνάκη: «Αν δεν λέμε την αλήθεια, θα διαιωνίζεται αυτό το πράγμα» (Video)

Συγκλονίζει πρώην παίκτρια του The Voice για τον Μαζωνάκη: «Εμείς θρηνούμε περισσότερο από τους ανθρώπους του, ήταν μόνος σε ένα σπίτι – Συζητούσαμε να βαφτίσει το παιδί» (Video)

Θάνατος Μαζωνάκη: Το «αντίο» του Σωκράτη Μάλαμα – «Έφυγε το πουλάκι μας» (Video)



