Συγκλονίζει πρώην παίκτρια του The Voice για τον Μαζωνάκη: «Εμείς θρηνούμε περισσότερο από τους ανθρώπους του, ήταν μόνος σε ένα σπίτι – Συζητούσαμε να βαφτίσει το παιδί» (Video)

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Με λόγια σπαρακτικά είπε το δικό της αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη η Μαρίνα Μεμουσάι, την οποία το ευρύ κοινό γνώρισε ως παίκτρια μέσα από τη συμμετοχή της στο «The Voice».

Η νεαρή τραγουδίστρια είχε διαγωνιστεί στην ομάδα του Γιώργου Μαζωνάκη, αναπτύσσοντας μια ξεχωριστή σχέση μαζί του, με τον καλλιτέχνη να της ζητά, μάλιστα, να γίνει νονός της κόρης της.

Συντετριμμένη μετά την είδηση του θανάτου του, η Μαρίνα Μεμουσάι, θέλησε να τον αποχαιρετήσει δημόσια, εκφράζοντας την οδύνη της για έναν άνθρωπο που εκτός από συνεργάτης και μέντοράς της στο μουσικό παιχνίδι, έγινε -όπως υπογραμμίζει- «οικογένεια».

«Μεγάλε μου άνθρωπε. Νονέ μας, φίλε μας και μέντορα μας. Τι να πω; Δεν υπάρχουν λέξεις να περιγράψω την στενοχώρια μας και το πόσο πολύ θα μας λείψεις. Πριν 2 μέρες μιλούσαμε και γελούσαμε και σήμερα δεν είσαι πια εδώ. Πόσο άδικο, πόσο τραγικό. Δεν σου άξιζε. Πόσο πόνο και πόση στενοχώρια έχουμε μοιραστεί; Πόσα πράγματα μου έχεις πει και πόσα σου έχω πει; Θα είμαστε για πάντα μια οικογένεια, εμείς ξεκινήσαμε από δύο ξένοι και γίναμε ένα. Η Λεάνδρα μας θα μεγαλώσει με όλες τις φωτογραφίες μας και τις στιγμές μας και θα της μιλάμε για εσένα, για τα κατορθώματά σου και για το τι άνθρωπος ήσουν. Αναπαύσου εν ειρήνη. Θα μας λείψεις πολύ, με αγάπη το Λεανδράκι σου, Μαρίνα και Στέφανος. Κάποια στιγμή θα ξανά βρεθούμε» έγραψε σε ανάρτησή της στα socail media.

#osozwmazw #mazo #mazonakis @marinamemousai Μεγάλε μου άνθρωπε…Νονέ μας…φίλε μας…και μέντορα μας! Τι να πω ; Δεν υπάρχουν λέξεις να περιγράψω την στεναχώρια μας και το πόσο πολύ θα μας λείψεις…πριν 2 μέρες μιλούσαμε και γελούσαμε και σήμερα δεν είσαι πια εδώ… πόσο άδικο, πόσο τραγικό..δε σου άξιζε!! Πόσο πόνο και πόση στεναχώρια έχουμε μοιραστεί ; Πόσα πράγματα μου έχεις πει και πόσα σου έχω πει ; Θα είμαστε για πάντα μια οικογένεια…εμείς ξεκινήσαμε από δύο ξένοι..και γίναμε ΕΝΑ!! Η Λεανδρα μας θα μεγαλώσει με όλες τις φωτογραφίες μας και τις στιγμές μας και θα της μιλάμε για σένα, για τα κατορθώματα σου και για το τι άνθρωπος ήσουν! Αναπαυσου εν ειρήνη…θα μας λείψεις πολύ…με αγάπη το Λεανδρακι σου, Μαρίνα και Στέφανος…κάποια στιγμή θα ξανά βρεθούμε…💔🪦🕊️ #giorgosmazonakis #mazwnakis @Stefan Gllaci ✅ ♬ The Last Heat – Toby Kessler

Όταν το κοινό γνώρισε την πιο τρυφερή πλευρά του Γιώργου Μαζωνάκη

Η Μαρίνα Μεμουσάι είχε βρεθεί στην ομάδα του τραγουδιστή στην 11η σεζόν του μουσικού διαγωνισμού του ΣΚΑΪ και, όταν ήρθε η στιγμή να αποχωρήσει από το παιχνίδι, εκείνος έκανε κάτι που κανείς δεν περίμενε.

Ζήτησε να πάρει στην αγκαλιά του τη μικρή της κόρη, Λεάνδρα, και αυθόρμητα της πρότεινε να γίνει ο νονός της. Ήταν μία από εκείνες τις στιγμές του The Voice που ξεπέρασαν για λίγο τον διαγωνιστικό χαρακτήρα του show, αφήνοντας να φανεί η πιο τρυφερή πλευρά του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Πόσο πληγωμένος και στεναχωρημένος έφυγε – Ήταν μόνος»

Λίγους μήνες αργότερα, μετά τον αιφνίδιο θάνατο του τραγουδιστή, η στιγμή αυτή επιστρέφει στη μνήμη της Μαρίνας Μεμουσάι με εντελώς διαφορετικό βάρος.

Μιλώντας στο tlife, η παίκτρια επισημαίνει ότι δεν επρόκειτο για μια προετοιμασμένη τηλεοπτική στιγμή, ούτε για μία απλά αυθόρμητη κίνηση που έφερε χαμόγελα στο πλατό. Η πρώην παίκτρια του The Voice εξομολογείται ότι πράγματι συζητούσε με τον Γιώργο Μαζωνάκη για γίνει ο νονός της κόρης της, υπογραμμίζοντας ότι έκτοτε, ήταν παρών στη ζωή τους και είχε αναπτύξει ιδιαίτερη σχέση με τη μικρή. Με δάκρυα στα μάτια, η Μαρίνα Μεμουσάι έκανε λόγο για έναν άνθρωπο δοτικό, που όταν τα φώτα έσβηναν έμενε μόνος σε ένα μεγάλο σπίτι. Ένας άνθρωπος που είχε χρήματα, αλλά δεν είχε την αγάπη που άξιζε…

«Συζητούσαμε να βαφτίσει το παιδί, μιλούσαμε συχνά, δεν γίνεται να έχω περισσότερα συλλυπητήρια εγώ από την οικογένειά του, εμείς είμαστε οικογένεια τριών ανθρώπων και εμείς θρηνούμε περισσότερο από τους ανθρώπους του. Ο μόνος λόγος που έχω δεχτεί να μιλήσω είναι γιατί κάποιος πρέπει να μιλήσει. Κάποιος που πραγματικά πονάει, κάποιος που δεν κοιτάει το συμφέρον. Είμαι νευριασμένη γι’ αυτά που έκανε στην πραγματική του ζωή σε αυτά που έκανε όταν ήταν μόνος του. Και μου έλεγε αυτό έχω, δεν μου έχει μείνει κάτι. Για ανθρώπους που έφυγαν από δίπλα του, πόσο πληγωμένος ήταν... Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να φεύγει ένας άνθρωπος από τη ζωή μόνος του. Τι να κάνει το χρήμα; Το χρήμα μπορεί να σου δώσει ελευθερία, αλλά δεν μπορεί να σου δώσει αγάπη. Δεν την αγοράζεις την αγάπη. Όταν ξεκίνησε όλο αυτό το παιχνίδι και έφυγα, νόμιζα ότι ζούσα σε μια φούσκα. Νόμιζα ότι ήταν ένα ψέμα, ότι όλα γίνοντας για τα φώτα της δημοσιότητας και αυτός ο άνθρωπος απέδειξε ότι δεν ήταν μόνο γι’ αυτό. Έπαιρνε τηλέφωνο, να δει τη μικρή, της έλεγε “θα μιλάς μόνο σε μένα, δεν θα μιλάς σε κανέναν”. Συζητούσαμε για την οικογένειά του, για τα προβλήματα που είχε περάσει, για ανθρώπους που έχουν φύγει από δίπλα του, είναι πραγματικά πάρα πολύ στενάχωρο. Μίλησα μαζί του πριν κάτι μέρες, μίλησα με κάμερα, πήρε να δει τη μικρή. Πόσο ταραγμένος ήταν τον ένιωσα σαν να ήταν μόνος του. Μου λέει “να έρθω;” Γιατί εγώ ζω στην Αγγλία. Μου λέει “να έρθω μια βδομάδα να ξεφύγω;” Και του είχα πει “το σπίτι μου είναι και δικό σου”. Ήταν μόνος του σε ένα σπίτι, καταλαβαίνετε; Έχετε πάει ποτέ σπίτι του; Σπίτι τόσο μεγάλο… Ένα άνθρωπος μόνος του σε ένα σπίτι; Ήταν πραγματικά πάρα πολύ στενάχωρο. Δεν θέλω να πω πράγματα που μου έχει πει γιατί δεν έχει πια σημασία. Και το πόσο στεναχωρημένος ήταν. Ας αναπαυτεί εν ειρήνη. Δεν νομίζω ότι θα το συνειδητοποιήσει κανένας για πολύ καιρό. Και νέος, Παναγία μου, Θεέ μου… »

#giorgosmazonakis #marinamemousai #singer ♬ πρωτότυπος ήχος – tlifegr @tlifegr 📞✨Συντετριμμένη είναι η Μαρίνα Μεμουσάι από τον ξαφνικό θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Η τραγουδίστρια που έγινε ευρέως γνωστή από τη συμμετοχή της στο The Voice, είχε αναπτύξει μια στενή σχέση με τον τραγουδιστή, σχεδόν οικογενειακή. Όπως η ίδια εξομολογείται αποκλειστικά στο TLIFE οι δυο τους είχε αρκετά συχνή επικοινωνία, μοιράζονταν αρκετές προσωπικές σκέψεις τους, τα προβλήματά τους, και τις ανησυχίες τους. Ρεπορτάζ: @georgia.tsintza 🔗 Περισσότερα στο TLIFE.gr #tlife

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