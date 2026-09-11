ΥΠΕΞ για 11η Σεπτεμβρίου: «Στεκόμαστε στο πλευρό του αμερικανικού λαού»

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«Σήμερα τιμούμε τη μνήμη των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου και τη γενναιότητα όσων έδωσαν τη ζωή τους για να σώσουν συνανθρώπους τους», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο «Χ».
«25 χρόνια μετά, στεκόμαστε στο πλευρό του αμερικανικού λαού, ενωμένοι απέναντι στην τρομοκρατία και στην υπεράσπιση της ελευθερίας», προσθέτει.
Σήμερα τιμούμε τη μνήμη των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου και τη γενναιότητα όσων έδωσαν τη ζωή τους για να σώσουν συνανθρώπους τους.— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) September 11, 2026
25 χρόνια μετά, στεκόμαστε στο πλευρό του αμερικανικού λαού, ενωμένοι απέναντι στην τρομοκρατία και στην υπέράσπιση της ελευθερίας.#ΝeverForget pic.twitter.com/qJxEki61GA
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