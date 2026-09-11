«Μύδροι» Πολάκη για τον θάνατο Μαζωνάκη: «Το να κάνεις πλασμαφαίρεση σε ιδιωτικό ιατρείο είναι σαν να κάνεις θυρεοειδεκτομή σε ασανσέρ»

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Σε ένα αιχμηρό σχόλιο αναφορικά με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη ο οποίος υπέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, προχώρησε ο Παύλος Πολάκης.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε πως «ο θάνατος του, ήταν άδικος και εγκληματικός» ενώ συνέχισε λέγοντας πως: «Αυτά που μαθαίνω για τις συνθήκες είναι από εξοργιστικά έως τρισάθλια!».

Ο ίδιος, τόνισε ότι «θα μιλήσω αναλυτικά σύντομα. Σήμερα θα πω μόνο μια κουβέντα για να καταλάβουμε το μέγεθος της ΑΛΗΤΕΙΑΣ από δυο άσχετους και ανειδίκευτους που πουλούσαν “μαγικά φίλτρα και ελιξίρια νεότητας”».

«Το να κάνεις πλασμαφαίρεση σε ιδιωτικό ιατρείο σε πολυκατοικία, είναι σαν να χειρουργείς παχύ έντερο στο αγροτικό Ιατρείο που είναι μέσα στο φαράγγι της Σαμαριάς, ή να κάνεις θυρεοειδεκτομή μέσα σε ασανσέρ» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη

«Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του Γιώργου Μαζωνακη.

Ο θάνατος του ,ήταν άδικος και εγκληματικός.

Αυτά που μαθαίνω για τις συνθήκες είναι από ΕΞΟΡΓΙΣΤΙΚΑ έως τρισάθλια!

Οι διατάσεις που έχει πάρει τα τελευταία χρόνια η παραϊατρική ,οι εκτός ΚΑΘΕ ΕΝΔΕΙΞΗΣ «θεραπείες αναγεννητικής Ιατρικής» από αμόρφωτους, αγράμματους, αλμπάνηδες, ανειδίκευτους «συναδέλφους» και μη είναι ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ!

Χρειάζονται μέτρα τώρα από το Υπουργείο Υγείας και τους Ιατρικούς συλλόγους!

Θα μιλήσω αναλυτικά σύντομα. Σήμερα θα πω μόνο μια κουβέντα για να καταλάβουμε το μέγεθος της ΑΛΗΤΕΙΑΣ από δυο άσχετους και ανειδίκευτους που πουλούσαν «μαγικά φίλτρα και ελιξίρια νεότητας »:

Το να κάνεις ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗ σε ιδιωτικό ιατρείο σε πολυκατοικία ,είναι σαν να χειρουργείς παχύ έντερο στο αγροτικό Ιατρείο που είναι μέσα στο φαράγγι της Σαμαριάς ,ή να κάνεις θυρεοειδεκτομή μέσα σε ασανσέρ!

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΛΟΓΙΑ!».

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