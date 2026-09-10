«Καρφιά» Λαζαρίδη για συνεργάτη του Δένδια – Αιχμές για «έπαρση» και «αλαζονεία»

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Δεν μάσησε τα λόγια του ο Μακάριος Λαζαρίδης, με αφορμή ένα τηλεφώνημα που, όπως καταγγέλλει, έμεινε αναπάντητο.

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, με ανάρτησή του στο Χ, εξαπέλυσε ευθεία επίθεση στον διευθυντή του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, Δημήτρη Περδίκη, αφήνοντας αιχμές για «έπαρση» και «αλαζονεία».

Όπως περιγράφει, επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί του χθες στις 11.39, χωρίς να λάβει απάντηση. Μάλιστα, όπως σημειώνει, του έστειλε και SMS ζητώντας να επικοινωνήσει μαζί του, καθώς –όπως εξηγεί– την επόμενη εβδομάδα θα είναι εισηγητής της ΝΔ σε δύο κυρώσεις του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και επιθυμούσε να υπάρξει συνεργασία.

Για να καταλάβατε την έπαρση και την αλλαζονεία κάποιων ανθρώπων.



Λέγεται Δημήτρης Περδίκης. Διευθυντής του Υπουργού Εθνικής Άμυνας @NikosDendias.



Χθες, στις 11.39 επικοινώνησα τηλεφωνικά μαζί του. Δεν το σήκωσε.



Την ίδια στιγμή του απέστειλα sms να επικοινωνήσει μαζί μου,… — Μακάριος Λαζαρίδης 🇬🇷 (@mvlazaridis) September 10, 2026

Η απάντηση, πάντως, δεν ήρθε ποτέ. Τουλάχιστον μέχρι τη στιγμή που ο κ. Λαζαρίδης έκανε τη σχετική ανάρτηση.

Και κάπου εκεί ήρθε το… φαρμακερό υστερόγραφο προς τον υπουργό Άμυνας: «Να τον χαίρεται ο Νίκος Δένδιας»!

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