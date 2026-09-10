Το δώρο του Απόλλωνα, ο Ηράκλης που θέλει «βοήθεια» και οι συνομιλίες με φοιτητές – Όλα όσα έγιναν στην περιήγηση του Αλέξη Τσίπρα στην ΔΕΘ (Photos +Video)

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Στη ΔΕΘ περιηγήθηκε ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ Αλέξης Τσίπρας.
Πρώτη στάση έκανε στο περίπτερο του Ηρακλή όπου συνομίλησε με τους υπεύθυνους για την πορεία της ομάδας. Μάλιστα του μετέφεραν ότι χρειάζονται βοήθεια για το γήπεδο.
Στον Απόλλωνα Καλαμαριάς του έκαναν δώρο μία φανέλα που έγραφε «Τσίπρας 26», για να του… φέρει γούρι.
«Ευχαριστώ πάρα πολύ παιδιά, είναι λίγο μικρή για μένα», είπε ο Αλέξης Τσίπρας, με τον Φώτη Μπαλτίδη να απαντάει «με το τρέξιμο που θα κάνετε τώρα, θα αδυνατίσετε».
Του έδωσαν ακόμη μια κόκκινη επετειακή γραβάτα για τα 100 από τη γενοκτονία των ποντίων. «Ξέρουμε ότι δε θα τη βάλετε ποτέ, αλλά έχει τον συμβολισμό της», σχολίασαν όλο νόημα.
Στο περίπτερο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ο πυρονόμος Αραμπατζής του εξήγησε τις δυνατότητες του drone «Atlas 8».
Ο Αλέξης Τσίπρας πέρασε πολύ χρόνο συνομιλώντας με νέους στα σταντ των Πανεπιστημίων.
Στην περιήγησή του μάλιστα, «έπεσε» πάνω στον Μαργαρίτη Σχοινά ο οποίος είναι ομιλητής σε εκδήλωση του ΠΑΜΑΚ.
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