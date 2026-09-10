Τσιούτσιας: Ο Σαμαράς δεν έκλεισε την πόρτα στη ΝΔ, την έκλεισε στον Μητσοτάκη

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Νέα επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Νίκος Τσιούτσιας, διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Αντώνη Σαμαρά, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τους τόνους στην ήδη τεταμένη σχέση του πρώην πρωθυπουργού με τη σημερινή ηγεσία της ΝΔ.

Οι δηλώσεις αυτές δείχνουν ότι από την πλευρά Σαμαρά όχι μόνο δεν υπάρχει διάθεση υποχώρησης, αλλά αντιθέτως επιλέγεται μια ολοένα και πιο επιθετική ρητορική απέναντι στην ηγεσία της ΝΔ, με το βλέμμα πλέον και στις επόμενες πολιτικές εξελίξεις.

Ο κ. Τσιούτσιας έκανε λόγο για «πολιτικό παραλογισμό», καθώς, όπως υποστήριξε, η ΝΔ επιτίθεται στον Αντώνη Σαμαρά αντί να στρέφει τα πυρά της στους πολιτικούς της αντιπάλους. Παράλληλα, κατηγόρησε την ηγεσία του κόμματος ότι αντιμετωπίζει τη ΝΔ ως «ιδιοκτησία» της και επιχειρεί να υπαγορεύσει στον πρώην πρωθυπουργό τι θα κάνει.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστική ήταν η αναφορά του στο ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. «Γιατί ανησυχεί η ΝΔ για το αν θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς, όταν λέει ότι θα την ωφελήσει;», διερωτήθηκε, ενώ υποστήριξε ότι ο πρώην πρωθυπουργός «πιέζεται, παρά το προσωπικό του πρόβλημα, να κατέβει με δικό του κόμμα».

Όπως ανέφερε, ο Αντώνης Σαμαράς, ως πρώην πρωθυπουργός, «έχει τη δυνατότητα να μιλά με όλο το πολιτικό φάσμα», αφήνοντας έτσι ανοιχτό το ενδεχόμενο ευρύτερων πολιτικών επαφών.

Στο στόχαστρο του Τσιούτσια βρέθηκε εκ νέου και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Τις αποφάσεις τις παίρνει ο Σαμαράς και όχι η οικογένεια Μητσοτάκη», ανέφερε, ενώ υποστήριξε ότι ο πρωθυπουργός έχει «καταργήσει τις δημοκρατικές λειτουργίες εντός της ΝΔ». Σχολιάζοντας τη στάση της Ντόρας Μπακογιάννη υποστήριξε ότι υπάρχει αντίφαση, καθώς η πρώην υπουργός επιτίθεται στον Σαμαρά, ενώ ο Μητσοτάκης είχε ζητήσει τη στήριξη του Αντώνη Σαμαρά για να εκλεγεί πρωθυπουργός.

Παράλληλα, σχολιάζοντας τη διαγραφή Σαμαρά, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση ήταν εκείνη που αποφάσισε τη διαγραφή του και πως σήμερα κάνει λόγο για «προσωπικό γινάτι». Κατά τον ίδιο, μάλιστα, η «μετάλλαξη» της ΝΔ οφείλεται στη «μέθη της εξουσίας» του κ. Μητσοτάκη, η οποία, όπως είπε, τον οδηγεί στην αλαζονεία.

Ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου του πρώην πρωθυπουργού στάθηκε και στην πολιτική ουσία των παρεμβάσεων του Σαμαρά, επισημαίνοντας ότι το πρώτο θέμα που έθεσε ο πρώην πρωθυπουργός απαντώντας στις δηλώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ ήταν η πάταξη της διαφθοράς.

Την ίδια ώρα, χαρακτήρισε «πολιτικά αστείο» να συγκρίνεται ο Αντώνης Σαμαράς με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, ενώ άσκησε κριτική και στην επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη να αυτοπροσδιορίζεται ως επικεφαλής ενός κεντρώου κόμματος, την ώρα που, όπως σημείωσε, στην κυβέρνησή του υπάρχουν στελέχη προερχόμενα από το σημιτικό ΠΑΣΟΚ.

Ο Τσιούτσιας σχολίασε ακόμη ότι ο Αντώνης Σαμαράς ενοχλεί την κυβέρνηση «και όταν μιλάει και όταν δεν μιλάει», ενώ υποστήριξε πως οι συνεχείς επιθέσεις της ΝΔ προς τον πρώην πρωθυπουργό δείχνουν ότι «ένα μεγάλο κομμάτι των ψηφοφόρων έχει φύγει από τον κ. Μητσοτάκη και προσδοκά κάτι άλλο».

Αναφερόμενος, τέλος, στην πολιτική ατζέντα της κυβέρνησης, άσκησε κριτική και στον νόμο που, όπως είπε, εντάσσεται στη «woke ατζέντα», υποστηρίζοντας ότι η ΝΔ δεν αντιλήφθηκε πως με την επιλογή της αυτή «ακύρωνε» και τον θεσμό της οικογένειας.

Και το πιο χαρακτηριστικό μήνυμα, πάντως, ήρθε στο τέλος: σύμφωνα με τον Τσιούτσια, ο Αντώνης Σαμαράς «δεν έκλεισε καμία πόρτα από το κόμμα της ΝΔ». Αντίθετα, όπως είπε με νόημα, «έκλεισε την πόρτα στον Μητσοτάκη».

Με λίγα λόγια, το σαμαρικό στρατόπεδο στέλνει νέο, ξεκάθαρο μήνυμα προς το Μέγαρο Μαξίμου: Ο Αντώνης Σαμαράς δεν προτίθεται να αποσυρθεί από το πολιτικό παιχνίδι επειδή το αποφάσισε η ηγεσία της ΝΔ.