Φυλή: Η στιγμή που πάνοπλοι αστυνομικοί έκαναν «ντου» σε οικισμό για σπείρα «μαϊμού» υπαλλήλων ρεύματος – Πάνω από 250.000 ευρώ η λεία τους (Photos/Video)

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Σπείρα, τα μέλη της οποίας κατηγορούνται ότι διέπρατταν κλοπές και απάτες σε Αττική και περιφέρεια, προσποιούμενα μεταξύ άλλων υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, εξαρθρώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ.

Κατά τη διάρκεια συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το πρωί της 4ης Σεπτεμβρίου σε οικισμό της Φυλής, συνελήφθησαν δύο μέλη της ομάδας, ηλικίας 18 και 16 ετών. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη έξι άτομα, τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί.

Από την έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καματερού έχουν εξιχνιαστεί συνολικά 34 περιπτώσεις διακεκριμένων κλοπών και απατών σε Αττική και περιφέρεια, ενώ η συνολική λεία της εγκληματικής ομάδας εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 250.000 ευρώ.

Πώς δρούσαν οι μαϊμού υπάλληλοι εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας

Κατά την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει την εγκληματική ομάδα από τον Δεκέμβριο του 2025, με σκοπό τη διάπραξη διακεκριμένων κλοπών και την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η ομάδα είχε διαρκή δράση και ιεραρχική δομή, ενώ τα μέλη της είχαν χωριστεί σε τρεις επιχειρησιακές ομάδες, μεταξύ των οποίων καταμεριζόταν η δράση.

Χρησιμοποιώντας μισθωμένο όχημα ως «επιχειρησιακό», οι κατηγορούμενοι προσποιούνταν υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και, με το πρόσχημα διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος ή ακόμη και ραδιενέργειας, έπειθαν τα θύματά τους και τους αφαιρούσαν χρήματα και τιμαλφή.

Τα μέλη της ομάδας φέρονται να συνεργάζονταν σε όλα τα στάδια της δράσης τους, ενώ αρκετά από αυτά συνδέονταν μεταξύ τους με συγγενικές ή φιλικές σχέσεις.

Για να αποκρύπτουν την ταυτότητά τους και να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους από τις Αρχές, χρησιμοποιούσαν μεγάλο αριθμό τηλεφωνικών συνδέσεων, τις οποίες άλλαζαν συστηματικά.

Στόχος τους και ανήλικοι στον Ωρωπό

Χαρακτηριστική είναι, σύμφωνα με την Αστυνομία, περίπτωση κλοπής και απάτης σε βάρος ανηλίκων στον Ωρωπό τον Δεκέμβριο του 2025.

Προσποιούμενοι και πάλι υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, οι κατηγορούμενοι φέρονται να απέσπασαν από τους ανήλικους τιμαλφή και χρήματα συνολικής αξίας 3.000 ευρώ.

Βρέθηκαν μάσκες μεταμφίεσης κρυμμένες σε ψευδοροφή

Κατά τις έρευνες στις οικίες των κατηγορουμένων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν κοσμήματα και ρολόγια, ρουχισμός που, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., είχε χρησιμοποιηθεί κατά την τέλεση των αδικημάτων, καθώς και πλήθος κινητών τηλεφώνων.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν επίσης δύο πλαστικές μάσκες μεταμφίεσης, οι οποίες ήταν επιμελώς κρυμμένες σε ψευδοροφή.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, καθώς και για απάτη.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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