Νίκος Μουρατίδης για Γιώργο Μαζωνάκη: «Αν δεν λέμε την αλήθεια, θα διαιωνίζεται αυτό το πράγμα» (Video)

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Για τον Γιώργο Μαζωνάκη και την κοινή επαγγελματική τους πορεία στο ξεκίνημα της καριέρας του μίλησε ο Νίκος Μουρατίδης, επισημαίνοντας ότι η υπόθεση θανάτου του καλλιτέχνη έχει πολλά «πλοκάμια» και δεν θα πρέπει αποκρύπτονται ζητήματα που θα μπορούσαν να ωφελήσουν τους νέους.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με την εκπομπή «Αταίριαστοι», ο ραδιοφωνικός παραγωγός εξέφρασε, συγκεκριμένα, την ανάγκη να γίνονται ορατά τα θέματα εξαρτήσεων προς όφελος της νεολαίας.

«Πριν λέγατε ότι η υπόθεση αυτή έχει πολλά “πλοκάμια” και συμφωνώ απόλυτα. Μην ξεχνάτε το κοινωνικό “πλοκάμι”, παιδιά. Πρέπει αυτό το πράγμα να γίνει παράδειγμα για τη νέα γενιά, για τα νέα παιδιά που υποφέρουν. Δέχομαι συνέχεια τηλεφωνήματα από οικογένειες. Χθες πάλι με πήρε ένας πατέρας και μου είπε “τι ωραία που τα λες, γιατί κι εγώ υποφέρω με τον γιο μου”. Πρέπει να τα λέτε τα πράγματα αυτά και να δίνετε παράδειγμα στους νέους» είπε αρχικά.

«Θέματα εξαρτήσεων, που παρασύρουν τα παιδιά, μπλέκουν και μετά δεν ξεμπλέκουν με τίποτα. Αν δεν λέμε την αλήθεια και δεν ξεσκεπάζουμε την αλήθεια, θα διαιωνίζεται αυτό το πράγμα» υπογράμμισε, κλείνοντας την τηλεφωνική του επικοινωνία ο Νίκος Μουρατίδης.

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