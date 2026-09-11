search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11.09.2026 12:23
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.09.2026 11:45

Νίκος Μουρατίδης για Γιώργο Μαζωνάκη: «Αν δεν λέμε την αλήθεια, θα διαιωνίζεται αυτό το πράγμα» (Video)

11.09.2026 11:45
mouratidis-mazonakis-new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Για τον Γιώργο Μαζωνάκη και την κοινή επαγγελματική τους πορεία στο ξεκίνημα της καριέρας του μίλησε ο Νίκος Μουρατίδης, επισημαίνοντας ότι η υπόθεση θανάτου του καλλιτέχνη έχει πολλά «πλοκάμια» και δεν θα πρέπει αποκρύπτονται ζητήματα που θα μπορούσαν να ωφελήσουν τους νέους.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με την εκπομπή «Αταίριαστοι», ο ραδιοφωνικός παραγωγός εξέφρασε, συγκεκριμένα, την ανάγκη να γίνονται ορατά τα θέματα εξαρτήσεων προς όφελος της νεολαίας.

«Πριν λέγατε ότι η υπόθεση αυτή έχει πολλά “πλοκάμια” και συμφωνώ απόλυτα. Μην ξεχνάτε το κοινωνικό “πλοκάμι”, παιδιά. Πρέπει αυτό το πράγμα να γίνει παράδειγμα για τη νέα γενιά, για τα νέα παιδιά που υποφέρουν. Δέχομαι συνέχεια τηλεφωνήματα από οικογένειες. Χθες πάλι με πήρε ένας πατέρας και μου είπε “τι ωραία που τα λες, γιατί κι εγώ υποφέρω με τον γιο μου”. Πρέπει να τα λέτε τα πράγματα αυτά και να δίνετε παράδειγμα στους νέους» είπε αρχικά.

«Θέματα εξαρτήσεων, που παρασύρουν τα παιδιά, μπλέκουν και μετά δεν ξεμπλέκουν με τίποτα. Αν δεν λέμε την αλήθεια και δεν ξεσκεπάζουμε την αλήθεια, θα διαιωνίζεται αυτό το πράγμα» υπογράμμισε, κλείνοντας την τηλεφωνική του επικοινωνία ο Νίκος Μουρατίδης.

Διαβάστε επίσης:

Συγκλονίζει πρώην παίκτρια του The Voice για τον Μαζωνάκη: «Εμείς θρηνούμε περισσότερο από τους ανθρώπους του, ήταν μόνος σε ένα σπίτι – Συζητούσαμε να βαφτίσει το παιδί» (Video)

Θάνατος Μαζωνάκη: Το «αντίο» του Σωκράτη Μάλαμα – «Έφυγε το πουλάκι μας» (Video)

Ραγίζει καρδιές η Έλενα Παπαρίζου για τον θάνατο του Μαζωνάκη: «Τα λόγια μοιάζουν τόσο λίγα»



google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
f1_madrid_1109_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

F1 MADRING: Πρεμιέρα στη Μαδρίτη, όλα όσα πρέπει να ξέρεις για το νέο GP

giorgos-mazonakis-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΑΣ για Μαζωνάκη: Πόση «γκρίζα Ιατρική» ασκείται σήμερα ανεξέλεγκτα στην Ελλάδα;

tv land new
MEDIA

Σειρές για… γέλια – Οι κωμικές σειρές που έχουν ετοιμάσει τα κανάλια τη σεζόν 2026-2027

renault_geely_1109_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ο νέος κινητήρας της Renault δουλεύει και κάτω από το νερό – Με ποια κινεζική μάρκα συνεργάστηκε

mazwnakis black
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Η νεκροτομή δεν προσδιόρισε τα αίτια θανάτου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis-antetokounmpo_mariah-riddlesprigger_2808_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η οικονομική αυτοκρατορία του Γιάννη Αντετοκούνμπο: Από τα 100 εκατ. δολάρια ετήσια έσοδα, στα ακίνητα και τις επενδύσεις

venzini kaysima lefta
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόεδρος Πρατηριούχων Καυσίμων Αττικής: Τον χειμώνα θα λέμε πάμε να βάλουμε με 2 ευρώ βενζίνη – 70% πιο ακριβό το πετρέλαιο θέρμανσης

garbi-schinas-new
LIFESTYLE

Γαρμπή - Σχοινάς έχασαν στο Εφετείο: Καλούνται να πληρώσουν περίπου 100.000 ευρώ

gaka-profil
ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Γάκα: Ποια είναι η γιατρός που πρότεινε πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη

mazonakis synenteuxi – new
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Στο Γ’ Νεκροταφείο στη Νίκαια η κηδεία του – Πότε θα γίνει η νεκροψία

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11.09.2026 12:18
f1_madrid_1109_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

F1 MADRING: Πρεμιέρα στη Μαδρίτη, όλα όσα πρέπει να ξέρεις για το νέο GP

giorgos-mazonakis-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΑΣ για Μαζωνάκη: Πόση «γκρίζα Ιατρική» ασκείται σήμερα ανεξέλεγκτα στην Ελλάδα;

tv land new
MEDIA

Σειρές για… γέλια – Οι κωμικές σειρές που έχουν ετοιμάσει τα κανάλια τη σεζόν 2026-2027

1 / 3