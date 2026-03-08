search
ΚΥΡΙΑΚΗ 08.03.2026 12:02
08.03.2026 10:04

Lady Gaga: Η απρόσμενη αποκάλυψη για τον γάμο της με τον Μάικλ Πολάνσκι

08.03.2026 10:04
LADY GAGA

Σε μια απρόσμενη αποκάλυψη προχώρησε η Lady Gaga κατά τη διάρκεια της ραδιοφωνικής εκπομπής «Romantic Radio» με παρουσιαστή τον Bruno Mars, δίνοντας νέα στοιχεία για τον επικείμενο γάμο της με τον Michael Polansky.

Σε ηχογραφημένο μήνυμα που μεταδόθηκε κατά τη διάρκεια της εκπομπής του iHeartMedia και του TikTok, η δημοφιλής σταρ δήλωσε (μέσω People): «Γεια σου, Μπρούνο. Ο αρραβωνιαστικός μου και εγώ ταξιδεύουμε όλο το χρόνο, αλλά πρόκειται να παντρευτούμε σύντομα. Ελπίζαμε ότι θα μπορούσες να διαλέξεις ένα ξεχωριστό τραγούδι για εμάς».

ΚΥΡΙΑΚΗ 08.03.2026 12:01
paxysarkia
ΥΓΕΙΑ

Παχυσαρκία: Το καλύτερο φάρμακο η άσκηση – Πώς η κίνηση στους δρόμους συμβάλει στη μείωση της φυσικής δραστηριότητας

androulakis 554- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Ανδρουλάκης για την Ημέρα της Γυναίκας: «Χρειαζόμαστε μια κοινωνία που τις στηρίζει» – «Άμεση θεσμοθέτηση της άδειας εμμήνου ρύσεως με πλήρεις αποδοχές» (Video)

finos film mera tis gynaikas (1)
MEDIA

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: Το αφιέρωμα της Finos Film (Video)

1 / 3