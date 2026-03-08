Lady Gaga: Η απρόσμενη αποκάλυψη για τον γάμο της με τον Μάικλ Πολάνσκι

Σε μια απρόσμενη αποκάλυψη προχώρησε η Lady Gaga κατά τη διάρκεια της ραδιοφωνικής εκπομπής «Romantic Radio» με παρουσιαστή τον Bruno Mars, δίνοντας νέα στοιχεία για τον επικείμενο γάμο της με τον Michael Polansky.

Σε ηχογραφημένο μήνυμα που μεταδόθηκε κατά τη διάρκεια της εκπομπής του iHeartMedia και του TikTok, η δημοφιλής σταρ δήλωσε (μέσω People): «Γεια σου, Μπρούνο. Ο αρραβωνιαστικός μου και εγώ ταξιδεύουμε όλο το χρόνο, αλλά πρόκειται να παντρευτούμε σύντομα. Ελπίζαμε ότι θα μπορούσες να διαλέξεις ένα ξεχωριστό τραγούδι για εμάς».

