«Η στάση ζωής σου μήνυμα για όλους μας»: Το αντίο του Σπύρου Μπιμπίλα στον Χρήστο Βαλαβανίδη

Με μία ανάρτηση στο Instagram αποχαιρέτησε τον Χρήστο Βαλαβανίδη ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Ο σπουδαίος ηθοποιός και ποιητής έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή 6 Μαρτίου, σε ηλικία 81 ετών, λόγω των σοβαρών προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε.

«Αντίο αγαπημένε μας Χρήστο! Σήμερα μας γεμίζει οδύνη το θλιβερό νέο της αποχώρησης από τη ζωή του σπουδαίου μας ηθοποιού Χρηστου Βαλαβανίδη που ήταν φίλος πάνω από όλα, συνεπής, δημιουργικός και άνθρωπος που νοιαζόταν για τους συναδέλφους, τον συνάνθρωπο, τη φύση, τα ζώα. Θα μας λείψεις Χρήστο μου. Η τελευταία μας συνεργασία στο Εθνικό μας Θέατρο στον Εξηνταβελώνη θα μου μείνει αξέχαστη. Κουράγιο στη γλυκιά σου Ασπασία και την κόρη σου. Η στάση ζωής σου μήνυμα για όλους μας», έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας στην ανάρτησή του.

