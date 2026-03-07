Μουτίδου για Λιάγκα: «Δεν μπορούσα να πάω στο δικαστήριο και να πω ότι είμαι μια χοντρή που με λέει “φάλαινα”»

Όσα είπε ο Γιώργος Λιάγκας για τον Λάκη Λαζόπουλο και την αγωγή που θα του κάνει αν συνεχίσει να ασχολείται μαζί του στο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ», σχολίασε το πανέλ της εκπομπής Real View του Open.

Μάλιστα, η Σοφία Μουτίδου έκανε μια πολύ ιδιαίτερη τοποθέτηση για τον παρουσιαστή του ΑΝΤ1, υπενθυμίζοντας πράγματα που έχει πει για την ίδια στο παρελθόν.

«Θα το πω προσωπικά στον Λιάγκα. Είσαι πολύ τυχερός που σε αναφέρει γιατί ξέρεις και σε ποιον που να στραφείς κι έχεις άνθρωπο να κάνεις μήνυση. Εγώ, όταν είπες τις χοντρές φάλαινες στην παραλία, δεν μπορούσα να πάω στο δικαστήριο και να πω ότι είμαι μια χοντρή που με λέει φάλαινα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

»Εσύ που θίχτηκες, έχεις κάποιον να στραφείς. Εγώ δεν είχα. Ας κάτσουμε να σκεφτούμε ποιους έχουμε προσβάλλει με τα λόγια μας, χωρίς να κάνουμε σάτιρα και λέμε απλά την άποψή μας και μετά να πιάσουμε τη σάτιρα», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης:

H Ντάριλ Χάνα σφυροκοπά τη σειρά «Love Story» και το πώς παρουσιάζει τη σχέση της με τον Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ

Ο συνθέτης του «Macarena» καταδικάζει τη χρήση του τραγουδιού από τον Λευκό Οίκο σε βίντεο με βομβιστική επίθεση στο Ιράν

Ράιαν Γκόσλινγκ και Εύα Μέντες σε επίσημη κοινή εμφάνιση-έκπληξη μετά από μια δεκαετία

