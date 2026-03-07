search
ΣΑΒΒΑΤΟ 07.03.2026 09:38
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.03.2026 07:31

Μουτίδου για Λιάγκα: «Δεν μπορούσα να πάω στο δικαστήριο και να πω ότι είμαι μια χοντρή που με λέει “φάλαινα”»

07.03.2026 07:31
moutidou_liagkas

Όσα είπε ο Γιώργος Λιάγκας για τον Λάκη Λαζόπουλο και την αγωγή που θα του κάνει αν συνεχίσει να ασχολείται μαζί του στο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ», σχολίασε το πανέλ της εκπομπής Real View του Open.

Μάλιστα, η Σοφία Μουτίδου έκανε μια πολύ ιδιαίτερη τοποθέτηση για τον παρουσιαστή του ΑΝΤ1, υπενθυμίζοντας πράγματα που έχει πει για την ίδια στο παρελθόν.

«Θα το πω προσωπικά στον Λιάγκα. Είσαι πολύ τυχερός που σε αναφέρει γιατί ξέρεις και σε ποιον που να στραφείς κι έχεις άνθρωπο να κάνεις μήνυση. Εγώ, όταν είπες τις χοντρές φάλαινες στην παραλία, δεν μπορούσα να πάω στο δικαστήριο και να πω ότι είμαι μια χοντρή που με λέει φάλαινα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

»Εσύ που θίχτηκες, έχεις κάποιον να στραφείς. Εγώ δεν είχα. Ας κάτσουμε να σκεφτούμε ποιους έχουμε προσβάλλει με τα λόγια μας, χωρίς να κάνουμε σάτιρα και λέμε απλά την άποψή μας και μετά να πιάσουμε τη σάτιρα», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης:

H Ντάριλ Χάνα σφυροκοπά τη σειρά «Love Story» και το πώς παρουσιάζει τη σχέση της με τον Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ

Ο συνθέτης του «Macarena» καταδικάζει τη χρήση του τραγουδιού από τον Λευκό Οίκο σε βίντεο με βομβιστική επίθεση στο Ιράν

Ράιαν Γκόσλινγκ και Εύα Μέντες σε επίσημη κοινή εμφάνιση-έκπληξη μετά από μια δεκαετία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
iran
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Συνεδριάζουν εκτάκτως, την Κυριακή, οι υπουργοί Εξωτερικών του Αραβικού Συνδέσμου

kaysima
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σπιράλ ακρίβειας λόγω πετρελαίου – καύσιμα και μεταφορές ανεβάζουν το κόστος ζωής

syros
ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Υπό έλεγχο η μεγάλη πυρκαγιά στον Ταρσανά – Κάηκαν τρία σκάφη, ερευνώνται τα αίτια (Video)

tourismos_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Τουρισμός και Πόλεμος: Το Οικονομικό Ντόμινο στη Μεσόγειο και η Ανθεκτικότητα του Ελληνικού Μοντέλου»

metaxas kke magnisia- new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

«Τώρα λαϊκός ξεσηκωμός! ΕΞΩ η Ελλάδα από τον πόλεμο!»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
recycling_new
ΕΛΛΑΔΑ

Απίθανο: Πολίτης πλήρωσε πρόστιμο 150 ευρώ επειδή πέταξε χάρτινο κουτί στην ανακύκλωση χωρίς να μειώσει τον όγκο του

traino new
ΕΛΛΑΔΑ

ΗΣΑΠ: Γιατί έβαψαν τα βαγόνια ροζ

nadia-kontogeorgi-new
LIFESTYLE

Νάντια Κοντογεώργη: «Είχα ατελείς γονείς, ήμουν ατελές παιδί, ήμασταν ατελής οικογένεια» (Video)

metrita xrysos ouggaria
ΚΟΣΜΟΣ

«Τζακ-ποτ» πέτυχε η Ουγγαρία: Βρήκε εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά και χρυσό σε ουκρανική πομπή με τεθωρακισμένα οχήματα

triantafillos-new
LIFESTYLE

Τριαντάφυλλος: Χώρισε μετά από 19 χρόνια γάμου - «Δεν ήμουν κι ο καλύτερος σύζυγος» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 07.03.2026 09:37
iran
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Συνεδριάζουν εκτάκτως, την Κυριακή, οι υπουργοί Εξωτερικών του Αραβικού Συνδέσμου

kaysima
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σπιράλ ακρίβειας λόγω πετρελαίου – καύσιμα και μεταφορές ανεβάζουν το κόστος ζωής

syros
ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Υπό έλεγχο η μεγάλη πυρκαγιά στον Ταρσανά – Κάηκαν τρία σκάφη, ερευνώνται τα αίτια (Video)

1 / 3