Ο συνθέτης του «Macarena» καταδικάζει τη χρήση του τραγουδιού από τον Λευκό Οίκο σε βίντεο με βομβιστική επίθεση στο Ιράν

Στη σύνθετη σκακιέρα της τρέχουσας γεωπολιτικής, όπου τα όπλα συνδυάζονται με την ψηφιακή προπαγάνδα, μια νέα διαμάχη έχει προκύψει μεταξύ Ισπανίας και Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με τη χρήση του διάσημου «La Macarena», ενός πασίγνωστου δείγματος του ισπανικού πολιτισμού.

Το αμφιλεγόμενο βίντεο, το οποίο έχει εξαπλωθεί στα κοινωνικά δίκτυα και σε εφαρμογές άμεσων μηνυμάτων όπως το WhatsApp, δείχνει εικόνες από αεροπορικές επιδρομές στον ρυθμό ενός από τα πιο δημοφιλή τραγούδια της Ισπανίας.

Ο Αντόνιο Ρομέρο Μόνγκε, δημιουργός του θρυλικού τραγουδιού και ένα από τα μέλη του ντουέτου Los del Río, δήλωσε ότι ένιωσε «βαθιά δυσφορία» μετά την κυκλοφορία ενός βίντεο του Λευκού Οίκου που έδειχνε βομβαρδισμούς σε ιρανικό έδαφος συνοδευόμενους από τον ρυθμό της παγκόσμιας επιτυχίας του.

Η χρήση μιας μελωδίας που συνδέεται με τη χαρά και τον εορτασμό για να απεικονίσει την καταστροφή του πολέμου έχει πυροδοτήσει ένα κύμα νέων επικρίσεων κατά της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία αγνοεί επανειλημμένα τις προειδοποιήσεις και χρησιμοποιεί τραγούδια καλλιτεχνών για να επενδύσει μουσικά τα αμφιλεγόμενα βίντεό της.

Σε δηλώσεις του στο «Canal Sur», ο Σεβιλιάνος εξήγησε ότι δημιούργησε το τραγούδι για να «κάνει τον κόσμο ευτυχισμένο, ώστε όλοι να μπορούν να είναι ευτυχισμένοι» και εξέφρασε τη λύπη του που είδε πώς έχει χρησιμοποιηθεί για να μιλήσει για έναν πόλεμο.

Ο Ρομέρο Μόνγκε παραδέχτηκε ότι βλέποντας το βίντεο με βόμβες, μαχητικά αεροσκάφη και πυραύλους να εκτοξεύονται ταυτόχρονα με το τραγούδι του, του σηκώθηκαν τα μαλλιά όρθια. «Γιατί πρέπει να χρησιμοποιούν κάτι τόσο ωραίο;» αναρωτήθηκε ο καλλιτέχνης.

Ο συνθέτης, ο οποίος υποστηρίζει ότι 33 χρόνια μετά το ντεμπούτο του, το «La Macarena» εξακολουθεί να είναι «το πιο δημοφιλές τραγούδι στον κόσμο», αστειεύτηκε ότι, μετά την μη εξουσιοδοτημένη χρήση της μελωδίας από τον Λευκό Οίκο, «μπορεί να την κάνουν μοντέρνα στα νεκροτομεία».

Ο Αντόνιο Ρομέρο Μόνγκε παραπονέθηκε ότι είναι αδύνατο να ελεγχθεί η χρήση του τραγουδιού του επειδή οι άνθρωποι «το παίρνουν και το χρησιμοποιούν για ό,τι θέλουν».

Διαβάστε επίσης:

Ράιαν Γκόσλινγκ και Εύα Μέντες σε επίσημη κοινή εμφάνιση-έκπληξη μετά από μια δεκαετία

«Τρέλα» με τον Μπραντ Πιτ και στην Αθήνα: Έκανε πρόβες στην πλατεία Κοτζιά (Photos)

Έξαλλη η Καινούργιου με τον σκηνοθέτη της εκπομπής: «Τι με δείχνεις; – Θα του χαλάσει η μέρα μετά» (Video)