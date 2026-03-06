Ράιαν Γκόσλινγκ και Εύα Μέντες σε επίσημη κοινή εμφάνιση-έκπληξη μετά από μια δεκαετία

Ο Ράιαν Γκόσλινγκ και η Εύα Μέντες έκαναν την πρώτη τους κοινή δημόσια εμφάνιση μετά από μια δεκαετία.

Ο 45χρονος Γκόσλινγκ και η Μέντες εμφανίστηκαν στο The Tonight Show Starring Jimmy Fallon την Πέμπτη 5 Μαρτίου, ενόψει της επερχόμενης κυκλοφορίας της τελευταίας του ταινίας, Project Hail Mary. Ο ηθοποιός άδραξε την ευκαιρία να κάνει έκπληξη στη Μέντες με μια ξεχωριστή γιορτή για τα 52α γενέθλιά της.

Ο Γκόσλινγκ ρώτησε πρώτα το κοινό αν θα τραγουδούσε στη Μέντες, η οποία βρισκόταν στα παρασκήνια. Ένα μέλος του προσωπικού πήγε να πάρει τη Μέντες και καθώς εκείνη κατευθυνόταν προς τη σκηνή, αστειεύτηκε: «Να το θέμα, μπορεί να με βρείτε στον ποταμό Χάντσον αύριο».

Όταν η Μέντες βγήκε έξω μπροστά σε ένα κοινό που ζητωκραύγαζε, ο Γκόσλινγκ πήγε να την πιάσει από το χέρι και ανέβηκαν μαζί στη σκηνή. Στη συνέχεια, αναγνώρισε τους καθηγητές και τους μαθητές που ήταν στο κοινό, ευχαριστώντας τους για την επίδρασή τους, καθώς ρώτησε τον Φάλον: «Θα τα κόψεις όλα αυτά, σωστά;» Αυτός χαμογέλασε, απαντώντας: «Όχι!»

Ο Φάλον είπε στη Μέντες: «Σήμερα είναι τα γενέθλιά σου!» Ο παρουσιαστής αποκάλυψε στη συνέχεια ότι οι διευθυντές μπάντας από το Λύκειο North Bergen του Νιου Τζέρσεϊ ήταν στο κοινό πριν η μπάντα του σχολείου παίξει το «Happy Birthday» για τη Μέντες, βγαίνοντας κρατώντας μια σημαία που έγραφε: «Happy Birthday, Eva!»

Ο Γκόσλινγκ χειροκρότησε και τραγούδησε μαζί, και η Μέντες τον ευχαρίστησε με ένα φιλί στο μάγουλο καθώς τα κομφετί έπεφταν βροχή.

Η στιγμή αυτή έρχεται πάνω από 10 χρόνια αφότου το ζευγάρι περπάτησε μαζί στο κόκκινο χαλί το 2013 για την πρεμιέρα της ταινίας The Place Beyond The Pines στη Νέα Υόρκη. Γνωρίστηκαν για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων το 2011. Αν και είναι μαζί από τότε, ο Γκόσλινγκ και η Μέντες απέφυγαν να κάνουν δημόσιες εμφανίσεις ως ζευγάρι μέχρι τώρα.

Το ζευγάρι καλωσόρισε την πρώτη τους κόρη, Εσμεράλντα, το 2014, και τη δεύτερη κόρη τους, Αμάντα, το 2016.

Το 2022, η Μέντες άρχισε να αναφέρεται δημόσια στην Γκόσλινγκ ως σύζυγό της, επιβεβαιώνοντας φαινομενικά ότι είχαν παντρευτεί ιδιωτικά σε άγνωστη χρονική στιγμή. Τον Νοέμβριο του ίδιου έτους, μοιράστηκε μια φωτογραφία με ένα τατουάζ “de Gosling”.

Σε μια μεταγενέστερη συνέντευξη στο Kyle and Jackie O Show, η Μέντες ισχυρίστηκε ότι είχε κάνει το τατουάζ “πριν από χρόνια”, προσθέτοντας ότι της αρέσει να κρατά την προσωπική της ζωή “μυστηριώδη”.

