Έξαλλη η Καινούργιου με τον σκηνοθέτη της εκπομπής: «Τι με δείχνεις; – Θα του χαλάσει η μέρα μετά» (Video)

Ιδιαίτερα ενοχλημένη εμφανίστηκε η Κατερίνα Καινούργιου στον τηλεοπτικό αέρα, με αφορμή ένα πλάνο που τράβηξε ο σκηνοθέτης την ώρα που εκείνη έτρωγε, ενώ η αστρολόγος έλεγε τις ζωδιακές προβλέψεις.
Χωρίς να κρύψει τον εκνευρισμό της, η παρουσιάστρια διέκοψε τη ροή της εκπομπής και απευθυνόμενη στον σκηνοθέτη είπε:
«Τι με δείχνεις, ρε παιδάκι μου; Γιατί με δείχνεις;». Τα πλάνα συνεχίστηκαν, ενώ λίγο αργότερα, η Κατερίνα Καινούργιου επανήλθε λέγοντας: «Θα του χαλάσει η μέρα μετά».
Παρακολουθήστε από το 10:00′
