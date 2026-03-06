Έξαλλη η Καινούργιου με τον σκηνοθέτη της εκπομπής: «Τι με δείχνεις; – Θα του χαλάσει η μέρα μετά» (Video)

Ιδιαίτερα ενοχλημένη εμφανίστηκε η Κατερίνα Καινούργιου στον τηλεοπτικό αέρα, με αφορμή ένα πλάνο που τράβηξε ο σκηνοθέτης την ώρα που εκείνη έτρωγε, ενώ η αστρολόγος έλεγε τις ζωδιακές προβλέψεις.

Χωρίς να κρύψει τον εκνευρισμό της, η παρουσιάστρια διέκοψε τη ροή της εκπομπής και απευθυνόμενη στον σκηνοθέτη είπε:

«Τι με δείχνεις, ρε παιδάκι μου; Γιατί με δείχνεις;». Τα πλάνα συνεχίστηκαν, ενώ λίγο αργότερα, η Κατερίνα Καινούργιου επανήλθε λέγοντας: «Θα του χαλάσει η μέρα μετά».

Παρακολουθήστε από το 10:00′

