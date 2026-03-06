search
06.03.2026 11:38

Συγκλονίζει η Βίκυ Μαραγκάκη για τον πατέρα της: «Έχω ενοχή που του λέγαμε ότι όλα θα πάνε καλά» (Video)

06.03.2026 11:38
Στο τεράστιο κενό που έφερε στη ζωή της η απώλεια του πατέρα της αναφέρθηκε η Βίκυ Μαραγκάκη, επισημαίνοντας ότι νιώθει ενοχές που μέχρι και την τελευταία στιγμή τον ενημέρωναν -για ψυχολογικούς λόγους- ότι παρουσίαζε βελτίωση.

Καλεσμένη της Αθηναΐδας Νέγκα στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», η ηθοποιός αποκάλυψε ότι παρόλο που ακολούθησε τις συμβουλές των γιατρών, νιώθει ότι ίσως ο ίδιος θα ήθελε να ξέρει την αλήθεια.

«Θεωρώ ότι όταν κάτι είναι σχεδόν τετελεσμένο, πρέπει να ξέρει ο άλλος την αλήθεια. Εμένα ο μπαμπάς μου έφυγε από καρκίνο στο εγκέφαλο πολύ επιθετικό και οι γιατροί μέχρι το τέλος μας έλεγαν ότι για την ψυχολογία του είναι καλό να νομίζει πως όλα πάνε καλά και θα βγει όπου να ‘ναι. Έτσι κάναμε. Εγώ ακόμα το σκέφτομαι κι έχω μια μικρή ενοχή. Λέω ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να ήθελε να εκφράσει μια τελευταία επιθυμία ή να γράψει αλλιώς τη διαθήκη του ή να μας πει κάτι. Είναι μια μέθοδος και αυτή, το να κρατήσουμε την ελπίδα ζωντανή μέχρι το τέλος. Εγώ θα προτιμούσα να το ξέρω αν ήταν κάτι που δεν υπήρχε επιστροφή για να πάρω μια αγκαλιά ή να πω μια συγγνώμη» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

LIFESTYLE

Έξαλλη η Καινούργιου με τον σκηνοθέτη της εκπομπής: «Τι με δείχνεις; – Θα του χαλάσει η μέρα μετά» (Video)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Πόσο κινδυνεύει ο τουρισμός από τους… πυραύλους – Τι λένε τα γερμανικά ΜΜΕ, τι η κυβέρνηση

ΥΓΕΙΑ

Νέα θεραπεία για τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο Δημήτρης Τσιγκούνης, ιστορικό στέλεχος της ΝΔ και πρώην δήμαρχος Λεωνιδίου

ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Patriot και F-16 για την προστασία της Βουλγαρίας στέλνει η Αθήνα στη Βόρεια Ελλάδα – Νέοι συναγερμοί σε Ακρωτήρι, Ισράηλ και Ντουμπάι (Live οι εξελίξεις)

