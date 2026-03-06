Συγκλονίζει η Βίκυ Μαραγκάκη για τον πατέρα της: «Έχω ενοχή που του λέγαμε ότι όλα θα πάνε καλά» (Video)

Στο τεράστιο κενό που έφερε στη ζωή της η απώλεια του πατέρα της αναφέρθηκε η Βίκυ Μαραγκάκη, επισημαίνοντας ότι νιώθει ενοχές που μέχρι και την τελευταία στιγμή τον ενημέρωναν -για ψυχολογικούς λόγους- ότι παρουσίαζε βελτίωση.

Καλεσμένη της Αθηναΐδας Νέγκα στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», η ηθοποιός αποκάλυψε ότι παρόλο που ακολούθησε τις συμβουλές των γιατρών, νιώθει ότι ίσως ο ίδιος θα ήθελε να ξέρει την αλήθεια.

«Θεωρώ ότι όταν κάτι είναι σχεδόν τετελεσμένο, πρέπει να ξέρει ο άλλος την αλήθεια. Εμένα ο μπαμπάς μου έφυγε από καρκίνο στο εγκέφαλο πολύ επιθετικό και οι γιατροί μέχρι το τέλος μας έλεγαν ότι για την ψυχολογία του είναι καλό να νομίζει πως όλα πάνε καλά και θα βγει όπου να ‘ναι. Έτσι κάναμε. Εγώ ακόμα το σκέφτομαι κι έχω μια μικρή ενοχή. Λέω ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να ήθελε να εκφράσει μια τελευταία επιθυμία ή να γράψει αλλιώς τη διαθήκη του ή να μας πει κάτι. Είναι μια μέθοδος και αυτή, το να κρατήσουμε την ελπίδα ζωντανή μέχρι το τέλος. Εγώ θα προτιμούσα να το ξέρω αν ήταν κάτι που δεν υπήρχε επιστροφή για να πάρω μια αγκαλιά ή να πω μια συγγνώμη» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

