LIFESTYLE

Όπρα Γουίνφρεϊ: Ανανεωμένη και εμφανώς αδυνατισμένη στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού (Video)

Αίσθηση προκάλεσε η εμφάνιση της Όπρα Γουίνφρεϊ στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού η οποία είναι εμφανώς αδυνατισμένη, έπειτα από τις αλλαγές που -όπως έχει δηλώσει η ίδια- έχει κάνει στον τρόπο ζωής της, στη διατροφή της αλλά και τη χρήση φαρμάκων για την απώλεια βάρους.

Συγκεκριμένα, η 72χρονη παρουσιάστρια έδωσε το «παρών» στο σόου του οίκου Chloe, συνοδευόμενη από τη στενή της φίλη Γκέιλ Κινγκ, επιλέγοντας για την περίσταση ένα κοντό μπεζ τζάκετ πάνω από κρεμ μπλούζα και τζιν με φαρδιά γραμμή, ενώ ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με γυαλιά ηλίου και χρυσούς κρίκους.

Η παρουσιάστρια είχε αποκαλύψει το 2023 ότι έκανε χρήση φαρμάκων για απώλεια βάρους, όπως το Ozempic, τα οποία -όπως είχε εξηγήσει- χρησιμοποίησε ως «εργαλείο» για να χάσει κιλά, καθώς παράλληλα, υιοθέτησε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής, εντάσσοντας στη ρουτίνα της συστηματική άσκηση, με προπονήσεις έως και έξι ημέρες την εβδομάδα.

Τον περασμένο Δεκέμβριο, μιλώντας στο περιοδικό People, αναφέρθηκε στις αλλαγές αυτές, εξηγώντας ότι πλέον γυμνάζεται τακτικά, είτε τρέχοντας σε διάδρομο είτε κάνοντας πεζοπορία και βάρη.

«Νόμιζα ότι είχε να κάνει με την πειθαρχία και τη δύναμη της θέλησης. Αλλά σταμάτησα να κατηγορώ τον εαυτό μου. Νιώθω πιο ζωντανή και πιο γεμάτη ενέργεια από ποτέ» είχε δηλώσει.

