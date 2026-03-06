search
06.03.2026 09:01

Eurovision 2026: Εντυπωσίασε ο Akylas στον δεύτερο ημιτελικό του Σαν Μαρίνο (Video)

06.03.2026 09:01
akylas-new

Special guest στον β’ ημιτελικό του San Marino Song Contest ήταν ο Ακύλας, το βράδυ της Πέμπτης (5/3) ), με τον Έλληνα εκπρόσωπο στη φετινή Eurovision να ερμηνεύει το “Ferto”, που εξακολουθεί να «τρεντάρει» στην Ευρώπη, κατορθώνοντας να δημιουργήσει έντονη σκηνική ατμόσφαιρα και να ξεχωρίσει ανάμεσα στις συμμετοχές της βραδιάς.

Φορώντας τις χαρακτηριστικές πορτοκαλί μπότες -που έχουν γίνει viral από το Sing for Greece- ο Ακύλας εμφανίστηκε μόνος επί σκηνής, χωρίς τους τέσσερις χορευτές που τον συνόδευσαν στα έως τώρα acts του, ενώ μετά το τέλος της ερμηνείας του μίλησε στους παρουσιαστές της βραδιάς για το ταξίδι της Eurovision που ξεκίνησε.

«Προσπαθώ να είμαι συγκεντρωμένος στη δουλειά μου, κάνουμε πολλές πρόβες. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος, πολύ χαρούμενος που θα εκπροσωπήσω τη χώρα μου σε έναν τόσο μεγάλο διαγωνισμό. Πριν από 3 μήνες τραγουδούσα απλώς στους δρόμους της Αθήνας, για να βγάλω λεφτά για το ενοίκιό μου και τώρα πηγαίνω στη Eurovision», παροτρύνοντας όλους να μην σταματήσουν να ονειρεύονται.

