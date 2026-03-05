search
05.03.2026 21:44

Ο Τζίμι Φάλον παίρνει μια βάναυση «συνέντευξη» από τον Ντόναλντ Τραμπ (Video)

05.03.2026 21:44
Ο Τζίμι Φάλον μετέδωσε ένα διασκεδαστικό αλλά και ιδιαίτερα αιχμηρό βίντεο με τον Ντόναλντ Τραμπ μετά την κοινή επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν.

Ο Φάλον κάνει σοβαρά διατυπωμένες ερωτήσεις και ο Τραμπ – με την βοήθεια του εξαιρετικού μοντέρ- απαντά με φαινομενικά άσχετες φράσεις, οι οποίες ωστόσο θα μπορούσαν να «σταθούν» εάν απαντούσε με ειλικρίνεια.

Για παράδειγμα στην ερώτηση «τι είχατε στο μυαλό σας όταν παίρνατε τη μεγάλη αυτή απόφαση για το Ιράν;», ο Τραμπ «απαντά» με ακατάληπτες φράσεις από ομιλία του σε υποστηρικτές του ενώ όταν ο Φάλον τον ρωτά αν έχει ιδέα για το τι θα ακολουθήσει στις εξελίξεις με το Ιράν, λέει, «ούτε καν, ούτε τόσο λίγο».

