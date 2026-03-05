Γιώργος Λιάνης: «Υπήρξα γαλαντόμος σύντροφος αλλά κάκιστος σύζυγος, εξαιρετικός παππούς και πανάθλιος πατέρας» (Video)

Για την επαγγελματική του πορεία, τη σχέση του με τα παιδιά του, αλλά και τις γυναίκες που πέρασαν από τη ζωή του μίλησε ο Γιώργος Λιάνης, επισημαίνοντας πόσο σημαντικό είναι για τον ίδιο να παραμένει δραστήριος στην καθημερινότητά του.

«Δεν μου αρέσει η λέξη συνταξιούχος. Η δουλειά σε κρατάει σε μια ενέργεια. Για να το κάνεις αυτό στα 84, μπορείς να τα κάνεις όλα. Κι εγώ τα κάνω. Καθημερινά γράφω 3 ώρες και διαβάζω άλλες 3, κάθε βράδυ. Το μυαλό παραμένει πάντα σε εγρήγορση» είπε αρχικά, αναφερόμενος στη συνέχεια στις σχέσεις της ζωής του.

Όπως εξηγεί, υπήρξε τρυφερός ως σύντροφος, αλλά «κάκιστος» ως σύζυγος, ενώ παραδέχεται ότι δεν ήταν πιστός. Ως παππούς είναι εξαιρετικός -τονίζει- ενώ χαρακτηρίζει τον εαυτό του «πανάθλιο» ως πατέρα.

«Δεν έχουν πονέσει οι γυναίκες που ήταν μαζί μου, γιατί φρόντιζα να μην πονέσουν. Δεύτερον, δεν εγκατέλειπα τόσο εύκολα τις σχέσεις μου. Τρίτον, αναδείκνυα τη σχέση που είχαμε με μία γυναίκα. Και τέταρτον, δεν ήμουν κανένας κατακτητής, ένας δημοσιογράφος ήμουν. Έψαχνα να βρω και όλοι μου λέγανε “γιατί είσαι καλλιτέχνης”, “γιατί είσαι τραγουδιστής”. Μα το βράδυ που τελειώναμε εμείς τη δουλειά, έξω κυκλοφορούσανε μόνο τραγουδίστριες, καλλιτέχνιδες… Απλώς ο δημοσιογράφος είναι ευλογημένος γιατί του είναι εύκολο να συναντήσει πάρα πολλά πρόσωπα. Ζει πολλές ζωές. Τις έκανα να αισθάνονται μοναδικές. Αυτό είναι το μυστικό. Πρέπει η κάθε γυναίκα που έχεις, να αισθάνεται ότι είναι μοναδική. Υπήρξα γαλαντόμος σύντροφος, αλλά κάκιστος σύζυγος. Με παγίδευε η δουλειά που κάνουμε. Ήμουν αφιερωμένος, άρα ελεύθερος, άρα τα φτερουγίσματά μου ήτανε… χωρίς φωλιά. Προφανώς δεν ήμουν πιστός. Δεν είναι ανάγκη να το λέμε, μπορούμε να το εννοούμε» τόνισε.

«Έχω κάνει τρεις γάμους. Δύο παιδιά και πέντε εγγόνια. Είμαι εξαιρετικός παππούς και πανάθλιος πατέρας. Το αποκατέστησαν τα παιδιά μου. Μπήκανε σε τόσο… ψυχική ευρυχωρία που έχουνε μέσα τους, ώστε με έκαναν να νιώσω… μου πρόσφεραν ένα μεγάλο άλλοθι. Ότι με καμαρώνανε σ’ αυτό που κάνω. Ότι με θαυμάζανε γιατί οι άλλοι άνθρωποι μ’ αγαπάνε. Ιδιαίτερα η κόρη μου, που είναι και πιο μεγάλη απ’ το γιο μου… το ‘κανε με σχολαστικό και μαγικό τρόπο αυτό» ανέφερε, τέλος, για τη σχέση του με τα παιδιά και τα εγγόνια του.

