Σμαράγδα Καρύδη – Γιώργος Καπουτζίδης: Εγκλωβίστηκαν στη Σρι Λάνκα – Επέστρεψαν με πτήση επαναπατρισμού (Video)

Απρόσμενη τροπή πήρε το ταξίδι αναψυχής της Σμαράγδας Καρύδη και του Γιώργου Καπουτζίδη στη Σρι Λάνκα, καθώς οι δυο ηθοποιοί και φίλοι βρέθηκαν προσωρινά εγκλωβισμένοι μετά τις μαζικές ακυρώσεις διεθνών πτήσεων που πραγματοποιήθηκαν -για λόγους ασφαλείας- λόγω των πολεμικών συγκρούσεων μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν.

Η περιπέτειά τους ήρθε στο φως όταν η κάμερα κατέγραψε τυχαία την ηθοποιό σε πλάνα από τη μοναδική πτήση που κατάφερε να αναχωρήσει από το Ομάν.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Happy Day», οι δύο φίλοι κατάφεραν τελικά να μεταβούν από τη Σρι Λάνκα στο Ομάν και από εκεί στην Αθήνα. Παρά τις διαδοχικές καθυστερήσεις, προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» χθες, Τετάρτη (4/3) αφήνοντας πίσω τους μια εμπειρία που θύμιζε κινηματογραφικό θρίλερ…

«Ήταν ένα αρκετά περιπετειώδες ταξίδι. Είχαν προγραμματίσει να φύγουν μία ημέρα νωρίτερα, όμως η πτήση ακυρώθηκε και τελικά ταξίδεψαν την επομένη. Η άφιξη ήταν προγραμματισμένη για τις 6 το απόγευμα, αλλά υπήρχαν συνεχείς καθυστερήσεις περίπου ανά μισή ώρα. Τελικά έφτασαν γύρω στις 9 το βράδυ στο Ελευθέριος Βενιζέλος» ανέφερε η Τίνα Μεσσαροπούλου.

