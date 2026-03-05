search
ΠΕΜΠΤΗ 05.03.2026 11:25
LIFESTYLE

05.03.2026 09:37

Στη Χαλκίδα ο Μπραντ Πιτ για τα γυρίσματα του «The Riders» – Η άφιξη του χολιγουντιανού σταρ και οι προετοιμασίες (Video/Photo)

brad-pitt-new

Στη Χαλκίδα βρίσκεται από σήμερα ο Brad Pitt, στο πλαίσιο των γυρισμάτων του «The Riders».

Ο χολιγουντιανός αστέρας έφτασε τα ξημερώματα της Πέμπτης (5/3) με θαλαμηγό και έκανε αυτοψία στα σημεία που θα γυριστούν σκηνές της ταινίας όπου πρωταγωνιστεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα γυρίσματα στη Χαλκίδα θα διαρκέσουν μέχρι την Τετάρτη (11/3), με τις κάμερες της παραγωγής να έχουν, ήδη, πάρει θέσεις στον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης, ενώ τα μέτρα ασφαλείας να είναι αυξημένα.

Στη συνέχεια, ο διάσημος ηθοποιός αναμένεται να πάει στη Νέα Μάρκη μέχρι την Παρασκευή (13/2) για τις τελευταίες σκηνές του φιλμ επί ελληνικού εδάφους.

Όπως αποκαλύπτει το evima.gr, η θαλαμηγός «Persefoni» που μετέφερε τον Μπραντ Πιτ, έπιασε λιμάνι μπροστά στο σταθμό των τρένων στη Χαλκίδα λίγο μετά τις 05.00 τα ξημερώματα, ενώ τα γυρίσματα θα διαρκέσουν μέχρι αργά το απόγευμα και θα πραγματοποιηθούν εντός του κτιρίου του σταθμού των τρένων.

Εργαζόμενοι της Hellenic Train βρίσκονται στον χώρο και ενημερώνουν τον κόσμο ότι η έκδοση εισιτηρίων στον σταθμό της Χαλκίδας δεν είναι εφικτή σήμερα και πραγματοποιείται αποκλειστικά εντός των συρμών.

Τη σκηνοθεσία της ταινίας υπογράφει ο Έντβαρντ Μπέργκερ, ο οποίος έχει υπογράψει και το «Ουδέν νεώτερον από το δυτικό μέτωπο», που τιμήθηκε με Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας, καθώς και το «Κονκλάβιο», που απέσπασε 8 υποψηφιότητες για Όσκαρ.

To «The Riders» είναι βασισμένο στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Αυστραλού συγγραφέα Τιμ Γουίντον που κυκλοφόρησε το 1994, το οποίο ήταν υποψήφιο για βραβείο Booker.

Ο Μπραντ Πιτ στη Χαλκίδα – Φωτογραφία από το evima.gr

