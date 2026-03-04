search
ΤΕΤΑΡΤΗ 04.03.2026 12:48
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.03.2026 12:04

Με κότερο του Βασιλάτου της Γκιλφόιλ αναχώρησε από Ύδρα ο Μπραντ Πιτ (Video)

04.03.2026 12:04
brad-pitt–new

Με τη θαλαμηγό του ελληνοαμερικανικού επιχειρηματία Ερικ Βασιλάτου «Περσεφόνη», επιστήθιου φίλου της Αμερικανίδας πρέσβη Κίμπερλι Γκιλφόιλ αναχώρησε, χθες το βράδυ, από την Ύδρα ο Μπρατ Πιτ.

Ο διάσημος χολιγουντιανός σταρ ολοκλήρωσε την πρώτη και μεγαλύτερη φάση των γυρισμάτων της νέας του ταινίας «The Riders» στο νησί του Αργοσαρωνικου και πλέον, αναμένεται να τα συνεχίσει στη Νέα Μάκρη.

Οι σχέσεις της Γκιλφόιλ με τον Πιτ είναι πάρα πολύ θερμές και μάλιστα, υπήρχαν οι πληροφορίες ότι η αμερικανίδα πρέσβης θα επισκεπτόταν την Ύδρα το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας αλλά λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεών της, αυτό δε συνέβη.

Παρόλο που ο Πιτ έφθασε στην Ύδρα με πλοίο της γραμμής, εν τούτοις η αναχώρησή του έγινε -όπως αρμόζει σε έναν σταρ- με πολυτελή θαλαμηγό. Το σκάφος, πλέον, έχει δέσει στη μαρίνα Φλοίσβου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Το Πρωινό», ο ηθοποιός μαζί με την παραγωγή της νέας του ταινίας κάνουν μία ενδιάμεση στάση στη Χαλκίδα όπου και αναμένεται να παραμείνει περίπου μία εβδομάδα.

Οι σκηνές της πρόκειται να γυριστούν στον χώρο του παλιού σιδηροδρομικού σταθμού της Χαλκίδας, με την προετοιμασία του χώρου και της ευρύτερης περιοχής να βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Παρά την κινητοποίηση που απαιτεί μία τέτοια παραγωγή, τα δρομολόγια του τρένου δεν αναμένεται να τεθούν σε παύση, ενώ σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες το πιθανότερο σενάριο είναι ότι δεν θα χρειαστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Μόλις ολοκληρωθούν οι σκηνές εκεί, η παραγωγή θα μετακινηθεί προς τη Νέα Μάκρη όπου ο Μπραντ Πιτ θα συνεχίσει τα γυρίσματα, από τις 11 έως τις 13 Μαρτίου, ολοκληρώνοντας έναν σημαντικό κύκλο σκηνών επί ελληνικού εδάφους.

Διαβάστε επίσης:

Πέμη Ζούνη – Στάθης Σκέντζος: Χώρισαν μετά από 24 χρόνια γάμου

Σαμπρίνα κατά Τσαφούλια: «Έχει διαβάσει Παλαιά Διαθήκη, το Κοράνι, τον Βούδα, τον Κούδα – Η ημιμάθεια είναι χειρότερη από την αμάθεια» (Video)

Αρίνα Σαμπαλένκα: Το βίντεο που έβαλε «φωτιά» στο TikΤok και η πρόταση γάμου από τον Έλληνα σύντροφό της

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
bullock-new

Σάντρα Μπούλοκ: Επιστροφή στη μεγάλη οθόνη και επανένωση με Ντάνα Φοξ

imk_12eikones
ADVERTORIAL

«12 Εικόνες Καθυπόταξης» του Λεχ Μαγιέφσκι στο Ιδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

hakan fidan 11- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Φιντάν… νουθετεί το Ιράν: «Αν δεν έχεις κάνει τα “μαθήματά” σου, δεν πρέπει να εμπλέκεσαι ούτε σε λογομαχία με το Ισραήλ ή την Αμερική»

androulakis_0403_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Στρατιωτική παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο μόνο για την στήριξη του ελληνισμού – Αίτημα για προ ημερησίας για το predator (video)

cosmote_festival
ADVERTORIAL

H COSMOTE TELEKOM Μεγάλος Χορηγός του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
anoiksi
ΕΛΛΑΔΑ

Kαιρός: Πανίσχυρος αντικυκλώνας «κλειδώνει» την καλοκαιρία στην Ελλάδα!

klironomia diathiki
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Κόκκινες κληρονομιές»: Πώς γλιτώνουν όσοι κληρονομούν περιουσίες με χρέη, τι θα γίνεται με τους δανειστές

PODCAST MALFA SITE 03.03
PODCASTS

Podcast - Μπέσυ Μάλφα: «Τα κορίτσια μου, οι Σκιαδαρέσες, με απελευθέρωσαν από πολλά “πρέπει”!»

savvidakis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Σαββιδάκης: «Δεν μου έκανε καλό η παύση που έκανα στην καριέρα μου όταν έγινα πατέρας» (Video)

papamatthaiou-new
LIFESTYLE

Τάκης Παπαματθαίου: «Είναι δυνατόν στην εποχή μας να είναι τόσο εξευτελιστικό το επάγγελμα του ηθοποιού;» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 04.03.2026 12:48
bullock-new

Σάντρα Μπούλοκ: Επιστροφή στη μεγάλη οθόνη και επανένωση με Ντάνα Φοξ

imk_12eikones
ADVERTORIAL

«12 Εικόνες Καθυπόταξης» του Λεχ Μαγιέφσκι στο Ιδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

hakan fidan 11- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Φιντάν… νουθετεί το Ιράν: «Αν δεν έχεις κάνει τα “μαθήματά” σου, δεν πρέπει να εμπλέκεσαι ούτε σε λογομαχία με το Ισραήλ ή την Αμερική»

1 / 3