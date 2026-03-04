Με κότερο του Βασιλάτου της Γκιλφόιλ αναχώρησε από Ύδρα ο Μπραντ Πιτ (Video)

Με τη θαλαμηγό του ελληνοαμερικανικού επιχειρηματία Ερικ Βασιλάτου «Περσεφόνη», επιστήθιου φίλου της Αμερικανίδας πρέσβη Κίμπερλι Γκιλφόιλ αναχώρησε, χθες το βράδυ, από την Ύδρα ο Μπρατ Πιτ.

Ο διάσημος χολιγουντιανός σταρ ολοκλήρωσε την πρώτη και μεγαλύτερη φάση των γυρισμάτων της νέας του ταινίας «The Riders» στο νησί του Αργοσαρωνικου και πλέον, αναμένεται να τα συνεχίσει στη Νέα Μάκρη.

Οι σχέσεις της Γκιλφόιλ με τον Πιτ είναι πάρα πολύ θερμές και μάλιστα, υπήρχαν οι πληροφορίες ότι η αμερικανίδα πρέσβης θα επισκεπτόταν την Ύδρα το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας αλλά λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεών της, αυτό δε συνέβη.

Παρόλο που ο Πιτ έφθασε στην Ύδρα με πλοίο της γραμμής, εν τούτοις η αναχώρησή του έγινε -όπως αρμόζει σε έναν σταρ- με πολυτελή θαλαμηγό. Το σκάφος, πλέον, έχει δέσει στη μαρίνα Φλοίσβου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Το Πρωινό», ο ηθοποιός μαζί με την παραγωγή της νέας του ταινίας κάνουν μία ενδιάμεση στάση στη Χαλκίδα όπου και αναμένεται να παραμείνει περίπου μία εβδομάδα.

Οι σκηνές της πρόκειται να γυριστούν στον χώρο του παλιού σιδηροδρομικού σταθμού της Χαλκίδας, με την προετοιμασία του χώρου και της ευρύτερης περιοχής να βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Παρά την κινητοποίηση που απαιτεί μία τέτοια παραγωγή, τα δρομολόγια του τρένου δεν αναμένεται να τεθούν σε παύση, ενώ σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες το πιθανότερο σενάριο είναι ότι δεν θα χρειαστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Μόλις ολοκληρωθούν οι σκηνές εκεί, η παραγωγή θα μετακινηθεί προς τη Νέα Μάκρη όπου ο Μπραντ Πιτ θα συνεχίσει τα γυρίσματα, από τις 11 έως τις 13 Μαρτίου, ολοκληρώνοντας έναν σημαντικό κύκλο σκηνών επί ελληνικού εδάφους.

