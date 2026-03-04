Σαμπρίνα κατά Τσαφούλια: «Έχει διαβάσει Παλαιά Διαθήκη, το Κοράνι, τον Βούδα, τον Κούδα – Η ημιμάθεια είναι χειρότερη από την αμάθεια» (Video)

Την απάντησή της στις πρόσφατες δηλώσεις του Σωτήρη Τσαφούλια αναφορικά με τη θρησκεία θέλησε να δώσει η Σαμπρίνα η οποία χρησιμοποιώντας αποσπάσματα από τη συνέντευξή του, τοποθετείται δημοσίως και μάλιστα, με μπόλικη δόση ειρωνείας…

Εκφράζοντας ανοιχτά την αντίθεσή της με την τοποθέτηση του σκηνοθέτη, η τραγουδίστρια αμφισβητεί τις γνώσεις που ο ίδιος επικαλείται, επισημαίνοντας ότι η ημιμάθεια είναι χειρότερη από την αμάθεια.

«Πραγματικά έχω εκπλαγεί με τις γνώσεις του. Έχει διαβάσει την Παλαιά Διαθήκη, την Καινή Διαθήκη, το Κοράνι, τον Βούδα, τον Κούδα…» είπε αρχικά με ειρωνική διάθεση, ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε στη δήλωση του σκηνοθέτη κατά την οποία είχε υποστηρίξει ότι το μήλο συμβολίζει τη γνώση που όποιος αποκτά, απομακρύνεται από τον Θεό.

«Το μήλο, μηλαράκι δεν υπάρχει, είναι ο καρπός της γνώσης. Δεν υπάρχει πουθενά. Δηλαδή αν φας από αυτόν απομακρύνεσαι από αυτόν, άρα απομακρύνεσαι από τη γνώση για να είσαι κοντά στον Θεό» είχε πει χαρακτηριστικά ο Σωτήρης Τσαφούλιας, με τη Σαμπρίνα να τοποθετείται ως εξής:

«Δηλαδή ήθελε να είμαστε στουρνάρια για να πιστεύουμε σε Εκείνον. Βέβαια, ο κύριος Τσαφούλιας δεν είπε ολόκληρη τη φράση, γιατί ολόκληρη η φράση είναι “ο καρπός της γνώσης του καλού και του κακού”, που φαντάζομαι ότι ο Θεός ήθελε να μας πει ότι ο άνθρωπος είναι ικανός και για το καλό και για το κακό. Και δεν ξέρω αν έχουμε την πνευματική ωριμότητα, να βιώνουμε, γιατί όταν λέμε γνώση δεν μιλάμε για πληροφορίες, αλλά για βιώματα, εμπειρίες. Σκέψου τώρα να παίρνεις μία φράση και να την κόβεις στη μέση, αλλάζει όλο το νόημα. Σκέφτομαι, μήπως δεν είχε άδικο ο Θεός, γιατί αυτό το δέντρο της γνώσης, του καλού και του κακού, αν δεν έχουμε ηθική διάθεση είναι καλό να μην το πλησιάζουμε. Σκέφτομαι ότι η ημιμάθεια είναι χειρότερη από την αμάθεια. Άμα δεν ξέρεις κάτι, καλό είναι να μην το πλησιάζει καθόλου, είσαι πιο ασφαλής, γιατί άμα τα λες μισά, δεν είναι τόσο καλό. Μήπως να μην το πλησιάζουμε πολύ το δέντρο της γνώσης;» τόνισε.

