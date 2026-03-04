search
ΤΕΤΑΡΤΗ 04.03.2026
LIFESTYLE

04.03.2026 10:21

Αρίνα Σαμπαλένκα: Το βίντεο που έβαλε «φωτιά» στο TikΤok και η πρόταση γάμου από τον Έλληνα σύντροφό της

04.03.2026 10:21
Φρενίτιδα στους 1,5 εκατομμύρια followers της στο TikTok προκάλεσε η Αρίνα Σαμπαλένκα με ένα βίντεο που ανήρτησε στα social media.

Συνδυάζοντας ένα μαύρο τοπ με τολμηρό ντεκολτέ και ένα γούνινο παλτό, η 27χρονη τενίστρια από τη Λευκορωσία περπατά σε έναν διάδρομο, ενώ ακούγονται οι στίχοι: «Ω, Θεέ μου, η φόρμα μου είναι φανταστική».

«Δεν υπάρχουν ψέματα εδώ» έγραψε στη λεζάντα, με το βίντεο της Σαμπαλένκα να συγκεντρώνει δεκάδες χιλιάδες views.

«Δεν ήμουν εξοικειωμένος με το παιχνίδι της Αρίνα», σχολίασε ένας χρήστης. «Γι’ αυτό παρακολουθώ τένις», έγραψε ένας άλλος. «Πρέπει να παρακολουθώ περισσότερο τένις» ανέφερε κάποιος άλλος.

No lies here 🤓

Η πρόταση γάμου από τον Έλληνα σύντροφό της

Σε νέα της ανάρτηση, μάλιστα, αυτή τη φορά στο Instagram, η Αρίνα Σαμπαλένκα γνωστοποίησε ότι ο σύντροφός της, Γιώργος Φραγκούλης, με ένα ρομαντικό σκηνικό και ένα αστραφτερό μονόπετρο της έκανε πρόταση γάμου.

Η Λευκορωσίδα σταρ του τένις και ο Ελληνας επιχειρηματίας έκαναν και μια από κοινού ανάρτηση, ανακοινώνοντας ότι θα παντρευτούν στο άμεσο μέλλον.

«Εσύ και εγώ για πάντα. 3 Μαρτίου 2026» έγραψαν στην ανάρτησή τους.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Στρατιωτική παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο μόνο για την στήριξη του ελληνισμού – Αίτημα για προ ημερησίας για το predator

ADVERTORIAL

H COSMOTE TELEKOM Μεγάλος Χορηγός του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Γενέθλια σήμερα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη: Οι ευχές Κακλαμάνη και ο διάλογος στη Βουλή για το «γλυκό χωρίς ζάχαρη»

ADVERTORIAL

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR: Το μεγαλύτερο ντέρμπι της EuroLeague είναι ελληνικό και θα κριθεί στο παρκέ του Novasports!

ΥΓΕΙΑ

Οι ανασφάλειες που οδηγούν σε κατάθλιψη και πώς αντιμετωπίζονται

ΕΛΛΑΔΑ

Kαιρός: Πανίσχυρος αντικυκλώνας «κλειδώνει» την καλοκαιρία στην Ελλάδα!

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Κόκκινες κληρονομιές»: Πώς γλιτώνουν όσοι κληρονομούν περιουσίες με χρέη, τι θα γίνεται με τους δανειστές

PODCASTS

Podcast - Μπέσυ Μάλφα: «Τα κορίτσια μου, οι Σκιαδαρέσες, με απελευθέρωσαν από πολλά “πρέπει”!»

LIFESTYLE

Γιάννης Σαββιδάκης: «Δεν μου έκανε καλό η παύση που έκανα στην καριέρα μου όταν έγινα πατέρας» (Video)

LIFESTYLE

Τάκης Παπαματθαίου: «Είναι δυνατόν στην εποχή μας να είναι τόσο εξευτελιστικό το επάγγελμα του ηθοποιού;» (Video)

