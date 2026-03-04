Αρίνα Σαμπαλένκα: Το βίντεο που έβαλε «φωτιά» στο TikΤok και η πρόταση γάμου από τον Έλληνα σύντροφό της

Φρενίτιδα στους 1,5 εκατομμύρια followers της στο TikTok προκάλεσε η Αρίνα Σαμπαλένκα με ένα βίντεο που ανήρτησε στα social media.

Συνδυάζοντας ένα μαύρο τοπ με τολμηρό ντεκολτέ και ένα γούνινο παλτό, η 27χρονη τενίστρια από τη Λευκορωσία περπατά σε έναν διάδρομο, ενώ ακούγονται οι στίχοι: «Ω, Θεέ μου, η φόρμα μου είναι φανταστική».

«Δεν υπάρχουν ψέματα εδώ» έγραψε στη λεζάντα, με το βίντεο της Σαμπαλένκα να συγκεντρώνει δεκάδες χιλιάδες views.

«Δεν ήμουν εξοικειωμένος με το παιχνίδι της Αρίνα», σχολίασε ένας χρήστης. «Γι’ αυτό παρακολουθώ τένις», έγραψε ένας άλλος. «Πρέπει να παρακολουθώ περισσότερο τένις» ανέφερε κάποιος άλλος.

Η πρόταση γάμου από τον Έλληνα σύντροφό της

Σε νέα της ανάρτηση, μάλιστα, αυτή τη φορά στο Instagram, η Αρίνα Σαμπαλένκα γνωστοποίησε ότι ο σύντροφός της, Γιώργος Φραγκούλης, με ένα ρομαντικό σκηνικό και ένα αστραφτερό μονόπετρο της έκανε πρόταση γάμου.

Η Λευκορωσίδα σταρ του τένις και ο Ελληνας επιχειρηματίας έκαναν και μια από κοινού ανάρτηση, ανακοινώνοντας ότι θα παντρευτούν στο άμεσο μέλλον.

«Εσύ και εγώ για πάντα. 3 Μαρτίου 2026» έγραψαν στην ανάρτησή τους.

