Μαίρη Συνατσάκη: «Δεν θέλω πια να είμαι αρεστή στους πάντες» (Video)

Για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τα αρνητικά σχόλια μίλησε η Μαίρη Συνατσάκη, επισημαίνοντας ότι αν και παλαιότερα τη «ζόριζε» το γεγονός ότι κάποιος δεν τη συμπαθεί, πλέον δεν την αφορά ούτε και επιδιώκει να είναι αρεστή σε όλους.

«Είμαι σε μια φάση που ακούω τα αρνητικά σχόλια, χωρίς να ζορίζομαι ψυχικά. Και πολλές φορές σε αυτό θα προσπαθήσω να βρω και κάτι να με βελτιώσει, κάποιο δικό μου λάθος, κάποια δική μου αστοχία. Δεν θέλω πια να είμαι αρεστή στους πάντες», είπε αρχικά η επιχειρηματίας και youtuber.

«Κάποτε με ζόριζε πάρα πολύ αυτό. Πώς δεν θα είμαι ποτέ δυσάρεστη για κάποιον, πώς θα είμαι όσο πιο αγαπητή γίνεται… Τώρα, στα 41 μου, είμαι οκ με τα “σπασμένα αυγά”, με το να μη με συμπαθούν όλοι. Είναι πολύ οκ, δεν με ζορίζει πια» πρόσθεσε.

