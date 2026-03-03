search
ΤΕΤΑΡΤΗ 04.03.2026
03.03.2026

Κόλαφος η Φόντα κατά του Τραμπ: Είναι θλιβερός και σαλεμένος, η αλλαγή καθεστώτος να ξεκινήσει από τις ΗΠΑ (Video)

03.03.2026
Jane-Fonda

To παρών σε διαδήλωση στο Λος Άντζελες κατά της αμερικανικής επίθεσης στο Ιράν έδωσε η ηθοποιός Τζέιν Φόντα

Η 88χρονη καταφέρθηκε κατά του Τραμπ, αποκαλώντας τον «θλιβερό» και «σαλεμένο» «Πιστεύω ότι αρκετοί έμαθαν από τον πόλεμο του Βιετνάμ, από τον πόλεμο στο Ιράκ, από τον πόλεμο στο Αφγανιστάν και τους άλλους αχρειάστους πολέμους», τόνισε.

«Είμαστε εδώ για να πούμε στον Τραμπ ότι μπορεί να κάνει αυτόν τον πόλεμο στο όνομα μας αλλά όχι έχοντας τη συναίνεση μας», πρόσθεσε.

«Είναι ένας θλιβερός και σαλεμένος. Είναι πόλεμο σε πολλαπλά μέτωπα. Σε πόλεμο κατά της δημοκρατίας. Κατά των συνταγματικών μας δικαιωμάτων. Κυρίως κατά των δικαιωμάτων στον ελεύθερο λόγο και συνέρχεσθαι. Είναι σε πόλεμο κατά στις οικογένειες των μεταναστών, στο περιβάλλον. Είμαστε εδώ σήμερα και θα είμαστε στους δρόμους, απαιτώντας να τελειώσει αυτός ο νέος  πόλεμος στη Μέση Ανατολή», συνέχισε.

Η Φόντα κάλεσε, τέλος, η «αλλαγή καθεστώτος να ξεκινήσει από τις ΗΠΑ», με τους διαδηλωτές να την καταχειροκροτούν. 

ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Η CIA σχεδιάζει να εξοπλίσει κουρδικές δυνάμεις για να πυροδοτήσει εξέγερση στο Ιράν – Χερσαία επίθεση στο δυτικό τμήμα της χώρας «τις επόμενες ημέρες»

ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Χτύπημα στο προξενείο των ΗΠΑ στο Ντουμπάι και την αμερικανική βάση στο Κατάρ – Το Ισραήλ έπληξε υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν – Όλες οι εξελίξεις

ΕΛΛΑΔΑ

Θύμα επίθεσης ο CEO της Cepal, Θεόδωρος Αθανασόπουλος – Ξυλοκοπήθηκε από αγνώστους

ΚΟΣΜΟΣ

Μερτς μετά τη συνάντηση με Τραμπ: Η Ισπανία δεν πρέπει να υποστεί αρνητική μεταχείριση, αδικαιολόγητη η κριτική στον Στάρμερ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τραμπ για συμμετοχή Ιράν στο Μουντιάλ 2026: «Δεν με νοιάζει αν θα παίξει» – Η θέση της Τεχεράνης

PODCASTS

Podcast - Μπέσυ Μάλφα: «Τα κορίτσια μου, οι Σκιαδαρέσες, με απελευθέρωσαν από πολλά “πρέπει”!»

ΕΛΛΑΔΑ

Kαιρός: Πανίσχυρος αντικυκλώνας «κλειδώνει» την καλοκαιρία στην Ελλάδα!

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Κόκκινες κληρονομιές»: Πώς γλιτώνουν όσοι κληρονομούν περιουσίες με χρέη, τι θα γίνεται με τους δανειστές

ΕΛΛΑΔΑ

Ρήξη Συλλόγου Τεμπών με Καρυστιανού: Γιατί δεν επιτράπηκε στη μητέρα της Μάρθης να μιλήσει στο Σύνταγμα, πού οδηγεί η κόντρα

LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου Λάτση: «Λυπήθηκα για τη κατάντια μας» έγραψε με αφορμή σχόλια για εγκλωβισμένους Έλληνες στο Ντουμπάι

1 / 3