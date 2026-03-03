Κόλαφος η Φόντα κατά του Τραμπ: Είναι θλιβερός και σαλεμένος, η αλλαγή καθεστώτος να ξεκινήσει από τις ΗΠΑ (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
To παρών σε διαδήλωση στο Λος Άντζελες κατά της αμερικανικής επίθεσης στο Ιράν έδωσε η ηθοποιός Τζέιν Φόντα.
Η 88χρονη καταφέρθηκε κατά του Τραμπ, αποκαλώντας τον «θλιβερό» και «σαλεμένο» «Πιστεύω ότι αρκετοί έμαθαν από τον πόλεμο του Βιετνάμ, από τον πόλεμο στο Ιράκ, από τον πόλεμο στο Αφγανιστάν και τους άλλους αχρειάστους πολέμους», τόνισε.
«Είμαστε εδώ για να πούμε στον Τραμπ ότι μπορεί να κάνει αυτόν τον πόλεμο στο όνομα μας αλλά όχι έχοντας τη συναίνεση μας», πρόσθεσε.
«Είναι ένας θλιβερός και σαλεμένος. Είναι πόλεμο σε πολλαπλά μέτωπα. Σε πόλεμο κατά της δημοκρατίας. Κατά των συνταγματικών μας δικαιωμάτων. Κυρίως κατά των δικαιωμάτων στον ελεύθερο λόγο και συνέρχεσθαι. Είναι σε πόλεμο κατά στις οικογένειες των μεταναστών, στο περιβάλλον. Είμαστε εδώ σήμερα και θα είμαστε στους δρόμους, απαιτώντας να τελειώσει αυτός ο νέος πόλεμος στη Μέση Ανατολή», συνέχισε.
Η Φόντα κάλεσε, τέλος, η «αλλαγή καθεστώτος να ξεκινήσει από τις ΗΠΑ», με τους διαδηλωτές να την καταχειροκροτούν.
