Κόλαφος η Φόντα κατά του Τραμπ: Είναι θλιβερός και σαλεμένος, η αλλαγή καθεστώτος να ξεκινήσει από τις ΗΠΑ (Video)

To παρών σε διαδήλωση στο Λος Άντζελες κατά της αμερικανικής επίθεσης στο Ιράν έδωσε η ηθοποιός Τζέιν Φόντα.

Η 88χρονη καταφέρθηκε κατά του Τραμπ, αποκαλώντας τον «θλιβερό» και «σαλεμένο» «Πιστεύω ότι αρκετοί έμαθαν από τον πόλεμο του Βιετνάμ, από τον πόλεμο στο Ιράκ, από τον πόλεμο στο Αφγανιστάν και τους άλλους αχρειάστους πολέμους», τόνισε.

NEW: Jane Fonda loses it on President Trump in Los Angeles following the strikes on Iran before saying Trump is "accelerating climate catastrophe."



The speech from the Hollywood actress came as Iranian-Americans in Los Angeles flocked to the streets to celebrate.



"The people of… pic.twitter.com/Doy2h3pGQq — Collin Rugg (@CollinRugg) March 1, 2026

«Είμαστε εδώ για να πούμε στον Τραμπ ότι μπορεί να κάνει αυτόν τον πόλεμο στο όνομα μας αλλά όχι έχοντας τη συναίνεση μας», πρόσθεσε.

«Είναι ένας θλιβερός και σαλεμένος. Είναι πόλεμο σε πολλαπλά μέτωπα. Σε πόλεμο κατά της δημοκρατίας. Κατά των συνταγματικών μας δικαιωμάτων. Κυρίως κατά των δικαιωμάτων στον ελεύθερο λόγο και συνέρχεσθαι. Είναι σε πόλεμο κατά στις οικογένειες των μεταναστών, στο περιβάλλον. Είμαστε εδώ σήμερα και θα είμαστε στους δρόμους, απαιτώντας να τελειώσει αυτός ο νέος πόλεμος στη Μέση Ανατολή», συνέχισε.

Η Φόντα κάλεσε, τέλος, η «αλλαγή καθεστώτος να ξεκινήσει από τις ΗΠΑ», με τους διαδηλωτές να την καταχειροκροτούν.

