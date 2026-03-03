search
LIFESTYLE

03.03.2026 12:35

Μαρία Δεληθανάση: Εξώδικο στον Κώστα Δόξα για τη συνέντευξη που έδωσε στον Γιώργο Λιάγκα (Video)

03.03.2026 12:35
Ολοένα και περισσότερο «φουντώνει» η διαμάχη ανάμεσα στον Κώστα Δόξα και τη Μαρία Δεληθανάση, με το πρώην ζευγάρι να δίνει εκ νέου ραντεβού στα δικαστήρια.

Όπως αποκάλυψε η Σταματίνα Τσιμτσιλή μέσα από την εκπομπή της, η Μαρία Δεληθανάση απέστειλε εξώδικο στον πρώην σύζυγό της, με αφορμή τη συνέντευξη που έδωσε στον Γιώργο Λιάγκα.

Στην εν λόγω τηλεοπτική εμφάνιση, ο Κώστας Δόξας επιχείρησε να δείξει ένα βίντεο από το κινητό του, στο οποίο -όπως υποστήριξε- ήταν η κόρη του που «σε τιμωρία από τη μητέρα της έκλαιγε ουρλιάζοντας για περίπου 7 ώρες».

Μιλώντας με δημοσιογράφο της εκπομπής του Alpha, η Μαρία Δεληθανάση μετέφερε την πρόθεσή της να μην ξαναβγεί σε καμία τηλεοπτική εκπομπή, καθώς -όπως σημείωσε- ό,τι έχει να πει, θα το πει στις δικαστικές αίθουσες.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή ανέφερε ότι η Μαρία Δεληθανάση έχει, ήδη, προχωρήσει σε εξώδικη δήλωση κατά του Κώστα Δόξα, ενώ προτίθεται να κάνει και ασφαλιστικά σε βάρος του, προκειμένου να περιορίσει την οποιαδήποτε δημόσια αναφορά έχει να κάνει με την κόρη τους.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κώστας Δόξας κρίθηκε ένοχος από το δικαστήριο για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της πρώην συζύγου του, με το δικαστήριο να του επιβάλλει ποινή φυλάκισης τριών ετών και αποφάσισε την έκτιση τεσσάρων μηνών. Ο τραγουδιστής άσκησε έφεση, γεγονός που έδωσε στην απόφαση αναστέλλουσα ισχύ.

