Κώστας Δόξας: Ένοχος για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της πρώην συζύγου του – Θα εκτίσει 4 μήνες από τα 3 χρόνια της ποινής φυλάκισης

Ένοχος κρίθηκε από το Τριμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης ο Κώστας Δόξας για ενδοοικογενειακή βία με θύμα την πρώην σύζυγό του, η οποία είχε καταθέσει μήνυση σε βάρος του τραγουδιστή το 2021.



Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης τριών ετών και αποφάσισε την έκτιση τεσσάρων μηνών. Κατά την απολογία του, ο Κώστας Δόξας αρνήθηκε την κατηγορία.

Μετά την καταδικαστική απόφαση, η πλευρά της μηνύτριας Μαρίας Δεληθανάση εμφανίστηκε δικαιωμένη.



Ο χωρισμός του πρώην ζευγαριού ήταν επεισοδιακός, αφού η πρώην σύζυγος του τραγουδιστή είχε καταθέσει σε βάρος του μηνύσεις για ξυλοδαρμό, βιαιότητα, προσβλητική και αδιάφορη συμπεριφορά.

