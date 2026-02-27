Κώστας Δόξας: Απίστευτο περιστατικό στον τηλεοπτικό αέρα – «Κόφτε τον ήχο, δεν θέλω να το δω» φώναζε ο Γιώργος Λιάγκας (Video)

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στον αέρα του Πρωινού, όταν ο Κώστας Δόξας που πήγε ως καλεσμένος στην εκπομπή, έβαλε να ακουστεί από το κινητό του, ηχητικό όπου -κατά τα λεγόμενά του- το παιδί του ούρλιαζε επειδή -όπως ισχυρίστηκε- ήταν 7 ώρες τιμωρία από την μητέρα του.

Δύο μέρες μετά την καταδίκη του για ενδοοικογενειακή βία, ο τραγουδιστής δηλώνει αθώος και υποστηρίζει ότι ουδέποτε άσκησε βία σε βάρος της πρώην συζύγου του, αλλά αμύνθηκε σε δική της επίθεση.

«Όχι, όχι! Μην το κάνεις! Μην το κάνεις Κώστα! Σε παρακαλώ! Κόψτε τον ήχο! Κόφτο, κόφτο! Παιδιά σας παρακαλώ πολύ! Κόψτε τον ήχο σας παρακαλώ πολύ! Μη μου το κάνεις τώρα» έλεγε ο Γιώργος Λιάγκας, εμφανώς αναστατωμένος με αυτό που εκτυλίχθηκε μπροστά του, με την παραγωγή να κόβει τον ήχο από το εν λόγω ηχητικό.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο Κώστας Δόξας σηκώθηκε από τη θέση του δείχνοντας το κινητό του στον Γιώργο Λιάγκα, υποστηρίζοντας ότι έχει φωτογραφίες όπου το παιδί του ήταν χτυπημένο.

«Κώστα μη μου το κάνεις αυτό, δεν θέλω να το δω. Σε παρακαλώ πολύ! Κώστα μου δεν θα δω το κινητό σου, μη μου το κάνεις αυτό. Δεν θα το δω, ούτε θα κάνω show τηλεοπτικό. Κάτσε σε παρακαλώ! Μου λες πράγματα που δεν είναι ούτε για σένα τιμητικά, ούτε για την πρώην σύζυγό σου και δεν με ενδιαφέρει οι δυο σας, με ενδιαφέρει το παιδί.. Δεν μπορώ να κάνω τέτοια πράγματα, λύστε τα μεταξύ σας» είπε ο Γιώργος Λιάγκας από την πλευρά του που αρνήθηκε να δει το υλικό.

«Επιτρέψτε μου, επειδή είμαι αναστατωμένος, ήταν από τις πιο δύσκολες τηλεοπτικές μου στιγμές ο χειρισμός της συνέντευξης αυτής. Είμαι κι εγώ ταραγμένος πολύ, δεν περίμενα να ακούσω αυτά που άκουσα. Αισθάνθηκα πραγματικά άβολα όταν πήγε να δείξει ή να ακουστούν κάποια πράγματα που αφορούσαν στο παιδί, προσπάθησα να τα κόψω, ελπίζω να μην ακούστηκε στον αέρα κάτι. Ελπίζω να γίνουν όλα για το καλό του παιδιού και μόνο αυτό» είπε ο παρουσιαστής, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, απευθυνόμενος στους τηλεθεατές.

