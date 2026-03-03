«Δεν είμαι και τόσο πλούσια»: Το σχόλιο της Κέιτ Χάντσον που προκάλεσε αντιδράσεις

Στο κόκκινο χαλί των Actor Awards περπάτησε η Κέιτ Χάντσον, επιλέγοντας μια δημιουργία του οίκου Valentino σε κρεμ απόχρωση και άνοιγμα στη μέση, ολοκληρώνοντας το look με μια κάπα που έπεφτε από τους ώμους.

Ωστόσο, ο λόγος για τον οποίο σχολιάστηκε και μάλιστα αρνητικά, ήταν μια φράση της αναφερόμενη στην οικονομική της κατάσταση.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης της πλατφόρμας Netflix και σε συνομιλία με την παρουσιάστρια Πέιτζ Ντεζόρμπο, η Χάντσον ανέφερε ότι μετά το τέλος της εκδήλωσης θα έπρεπε να επιστρέψει τα κοσμήματα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν είμαστε και τόσο πλούσιοι».

Το σχόλιο αυτό θεωρήθηκε από πολλούς, ατυχές, με χρήστες στα social media να αντιδρούν, επισημαίνοντας ότι η ηθοποιός «είναι εκτός πραγματικότητας».

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με δημοσιεύματα, η περιουσία της εκτιμάται στα 80 εκατομμύρια δολάρια, ενώ για τη συγκεκριμένη εμφάνιση επέλεξε κοσμήματα 80 καρατίων, μεταξύ των οποίων εντυπωσιακά κρεμαστά σκουλαρίκια, δημιουργίες της σχεδιάστριας κοσμημάτων Emily P. Wheeler.

«Η Κέιτ Χάντσον, απ’ όλους τους ανθρώπους, μιλά για το ότι δεν είναι τόσο πλούσια» έγραψε κάποιος, ενώ άλλος σχολίασε:

«Είναι εκτός πραγματικότητας. Είπε ότι δεν μπορεί να κρατήσει τα κοσμήματα – “δεν είμαστε και τόσο πλούσιοι!” απαράδεκτο!»

«Δώσε λίγο βάση στο τι συμβαίνει γύρω σου» είπε ακόμα ένας ακόμα χρήστης του διαδικτύου.

Κόρη της Γκόλντι Χον και του Μπιλ Χάντσον, η ηθοποιός έχει απασχολήσει και στο παρελθόν, με τους επικριτές της να την κατηγορούν για προνομιακή μεταχείριση και ευκολότερη πρόσβαση στον χώρο.

Nepo baby Kate Hudson sparks fury for complaint about 'not being rich' on Actor Awards red carpet https://t.co/Nk0Ahfvw9p — Daily Mail US (@Daily_MailUS) March 2, 2026

Όπως είχε αναφέρει η ίδια, όταν ξεκινούσε την καριέρα της ένιωθε έντονη πίεση και αυξημένη κριτική, καθώς θεωρούσε ότι έπρεπε να αποδείξει την αξία της και να είναι απόλυτα προετοιμασμένη για να σταθεί επάξια στον χώρο.

