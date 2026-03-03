Μαρία Κωνσταντάρου: «Με 785 ευρώ σύνταξη δεν μπορείς να ζήσεις – Ζω έναν εφιάλτη» (Video)

Για τα πρώτα της βήματα στον χώρο της υποκριτικής, τις συνεργασίες που τη σημάδεψαν, αλλά και τις χαμένες ευκαιρίες στην καριέρα της μίλησε η Μαρία Κωνσταντάρου, εκφράζοντας την πικρία της, καθώς -όπως επισημαίνει- δεν νιώθει δικαιωμένη από τη διαδρομή της.

«Κάποτε το θέατρο είχε μαγεία, αισθανόσουν ένα ρίγος στην παράσταση, έβλεπες τους ηθοποιούς να πάλλονται. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα». Δεν νιώθω δικαιωμένη από την πορεία μου, μου έβγαιναν οι ρόλοι στο θέατρο που ήταν δικοί μου και δεν μπορούσα να τους πλησιάσω, δεν με παίρνανε. Ακόμα κι αν κρατηθώ και δεν πω το αρνητικό, φαίνεται στα μάτια μου η απόρριψη. Μου έχουν πει “τα μάτια σου είναι μόνιτορ”» τόνισε, μιλώντας στον Γρηγόρη Ανραούτογλου στην εκπομπή The2Night Show.

«Έχω παίξει μόνο σε δύο ελληνικές ταινίες. Ήμουν στο Θέατρο Τέχνης. Ο Κάρολος Κουν δεν μας άφηνε να παίζουμε στον κινηματογράφο για να μην ξεμυαλιστούμε. Έφυγα από το Θέατρο Τέχνης λόγω των γύρω γύρω, επειδή ήμουν καλή ηθοποιός και τους ενοχλούσα. Είχα την ατυχία από νωρίς να φανεί η αξία μου» είπε, στη συνέχεια, για τα πρώτα της βήματα.

Φθάνοντας στο σήμερα, η Μαρία Κωνσταντάρου κάνει λόγο για σοβαρές οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει και οι οποίες της δημιουργούν τεράστια ανασφάλεια για το μέλλον.

«Οι θείες του πατέρα μου, μου αφήσαν περιουσία, έχτισαν ένα σπίτι στο Παλαιό Ψυχικό, κάποια στιγμή αναγκάστηκα να το πουλήσω, γιατί δεν είχα. Αγόρασα ένα διαμέρισμα στην Κηφισιά, όσο ήμουν στο θέατρο δεν είχα οικονομικό πρόβλημα. Κάποια στιγμή αναγκάστηκα να το πουλήσω, γιατί δυσκόλεψαν τα πράγματα. Είχα μια σύνταξη και από τον πατέρα μου. Με το που ήρθε ο Τσίπρας τις έκοψε. Εκεί τα έπαιξα, άρχισα να πουλάω πίνακες, αντίκες και κοσμήματα για να ζήσω. Έχουν αρχίσει να λιγοστεύουν ό,τι έχει απομείνει από την πώληση του σπιτιού. Χρειάζομαι από εκεί να τραβάω… Με 785 ευρώ σύνταξη δεν μπορείς να ζήσεις, ζω έναν εφιάλτη κατά καιρούς ότι αν τελειώσουν και αυτά τα ελάχιστα χρήματα που έχω τι θα κάνω; Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να πάω σε γηροκομείο. Το σπίτι του ηθοποιού; Απαπαπα!» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

