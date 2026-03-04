search
Γιώργος Μαζωνάκης: «Ο κόσμος πήρε το μέρος μου στην αλήθεια – Θα μιλήσω για όλα σε μια μεγάλη συνέντευξη» (Video)

Τα γενέθλιά του στον Πειραιά γιόρτασε ο Γιώργος Μαζωνάκης ο οποίος σε δηλώσεις του στις κάμερες αναφέρθηκε -μεταξύ άλλων- στις περιπέτειες που έχει περάσει τα τελευταία χρόνια για τα οποία -όπως τόνισε- θα ήθελε να μιλήσει σε μια μεγάλη συνέντευξη που θα επιθυμούσε να του την κάνει, μάλιστα, ο Παύλος Τσίμας.

Αναφερόμενος στα media, ο τραγουδιστής είπε ότι του έχουν φερθεί άψογα, επισημαίνοντας ότι ο κόσμος πήρε το μέρος του, στηρίζοντας- όπως υπογράμμισε- την αλήθεια και το δίκαιο.

«Είμαι 54 ετών. Δεν με αγχώνει το πέρασμα του χρόνου, με κάνει καλύτερο. Οι επιπτώσεις είναι εδώ και 3-4 χρόνια. Γι΄αυτό θα μιλήσω σε μια πολύ μεγάλη συνέντευξη που θα ήθελα να την κάνω με τον Παύλο Τσίμα, παρακαλώ… Και να πω και να λύσω τα πάντα εκεί. Δεν υπάρχει το “τα έχω ζήσει όλα”. Η πίστη κινεί το θαύμα. Η πίστη μου ήταν αυτή που με βοήθησε όλα αυτά τα χρόνια. Δεν μου λείπουν άνθρωποι από τη ζωή μου, όχι. Κάθε εποχή έχει τους ανθρώπους της. Ο κόσμος έκανε κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ στην ιστορία. Δηλαδή, πήρε το μέρος μου στην αλήθεια, στο δίκαιο» είπε αρχικά.

«Αν θα ήθελε ανθρώπους από την οικογένειά του σε αυτό το πάρτι γενεθλίων, απάντησε: “Αυτό είναι μια συζήτηση πολύ μεγάλη που δεν μπορεί να γίνει έτσι. Τα εν οίκω μη εν δήμω… Τα media μου φέρθηκαν άψογα. Όπως δεν περίμενε κανείς. Εύχομαι πλέον να απολαύσω ότι μου συμβαίνει, γιατί δεν το απολάμβανα μέχρι τώρα» πρόσθεσε.

