LIFESTYLE

04.03.2026 09:38

Πέγκυ Τρικαλιώτη: «Δεν θα έκανα παιδί μόνη μου, ένα παιδί χρειάζεται δυο γονείς»

04.03.2026 09:38
pegki-trikalioti-new

Για τη μητρότητα μίλησε η Πέγκυ Τρικαλιώτη σε συνέντευξή της στο περιοδικό Hello, κάνοντας λόγο για ένα ταξίδι όμορφο, αλλά και δύσκολο.

Ερωτηθείσα αν θα επέλεγε να κάνει μόνη της παιδί αν δεν είχε συναντήσει τον ιδανικό σύντροφο, η ηθοποιός απαντά αρνητικά, επισημαίνοντας ότι ένα παιδί έχει ανάγκη και τους δυο του γονείς για να μεγαλώσει.

«Όχι, δεν θα έκανα παιδί μόνη μου. Κι αυτό γιατί ένα παιδί χρειάζεται δύο γονείς, όσο είναι εφικτό αυτό. Ο μόνος γονέας είναι ό,τι πιο δύσκολο. Ο Θανάσης είναι ένας άνθρωπος απόλυτα παρών. Είναι μπαμπάς-μαμά κι εγώ μαμά-μπαμπάς, όλα είναι μοιρασμένα» είπε αρχικά.

«Το ομορφότερο κομμάτι της μητρότητας είναι πως, ό,τι κι αν κάνω, όπου κι αν βρίσκομαι, όταν εστιάζω στη Φραντζέσκα, κάτι με γαληνεύει, με ησυχάζει. Η ύπαρξή της στη ζωή μου μου δίνει ένα νόημα που δεν πίστευα ότι θα μπορούσε ποτέ να υφίσταται. Και, προτού τη νιώσω, δεν ήξερα καν ότι αυτό σημαίνει μητρότητα. Το πιο δύσκολο κομμάτι είναι να είμαι αρκετή» τόνισε.

