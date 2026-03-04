search
04.03.2026 11:24

Πέμη Ζούνη – Στάθης Σκέντζος: Χώρισαν μετά από 24 χρόνια γάμου

04.03.2026 11:24
zouni-skentzos-new

Χωριστούς δρόμους μετά από 24 χρόνια γάμου αποφάσισαν να ακολουθήσουν η Πέμη Ζούνη και ο Στάθης Σκέντζος, με την ηθοποιό να επισημαίνει ότι οι δυο τους παραμένουν φίλοι, διατηρώντας άριστες σχέσεις μεταξύ τους.

«Με τον Στάθη δεν μένουμε πια μαζί, αλλά είμαστε φίλοι. Επικοινωνούμε καθημερινά. Έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση. Άλλαξε η καθημερινότητά μας, ωστόσο για ό,τι χρειαστεί είμαστε δίπλα ο ένας στον άλλο» αποκάλυψε σε συνέντευξή της στο περιοδικό «OK!», υπογραμμίζοντας ότι η απόφαση είναι σχετικά πρόσφατη, με τους δυο τους να μην έχουν πάρει τυπικά διαζύγιο.

Σημειώνεται ότι το πρώην ζευγάρι έχει αποκτήσει μαζί μία κόρη, την Ελεονώρα Σκέντζου.

