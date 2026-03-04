Πέμη Ζούνη – Στάθης Σκέντζος: Χώρισαν μετά από 24 χρόνια γάμου

Χωριστούς δρόμους μετά από 24 χρόνια γάμου αποφάσισαν να ακολουθήσουν η Πέμη Ζούνη και ο Στάθης Σκέντζος, με την ηθοποιό να επισημαίνει ότι οι δυο τους παραμένουν φίλοι, διατηρώντας άριστες σχέσεις μεταξύ τους.

«Με τον Στάθη δεν μένουμε πια μαζί, αλλά είμαστε φίλοι. Επικοινωνούμε καθημερινά. Έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση. Άλλαξε η καθημερινότητά μας, ωστόσο για ό,τι χρειαστεί είμαστε δίπλα ο ένας στον άλλο» αποκάλυψε σε συνέντευξή της στο περιοδικό «OK!», υπογραμμίζοντας ότι η απόφαση είναι σχετικά πρόσφατη, με τους δυο τους να μην έχουν πάρει τυπικά διαζύγιο.

Σημειώνεται ότι το πρώην ζευγάρι έχει αποκτήσει μαζί μία κόρη, την Ελεονώρα Σκέντζου.

Διαβάστε επίσης:

Σαμπρίνα κατά Τσαφούλια: «Έχει διαβάσει Παλαιά Διαθήκη, το Κοράνι, τον Βούδα, τον Κούδα – Η ημιμάθεια είναι χειρότερη από την αμάθεια» (Video)

Αρίνα Σαμπαλένκα: Το βίντεο που έβαλε «φωτιά» στο TikΤok και η πρόταση γάμου από τον Έλληνα σύντροφό της

Πέγκυ Τρικαλιώτη: «Δεν θα έκανα παιδί μόνη μου, ένα παιδί χρειάζεται δυο γονείς»