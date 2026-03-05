search
ΠΕΜΠΤΗ 05.03.2026 11:21
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.03.2026 08:35

Νάντια Κοντογεώργη: «Είχα ατελείς γονείς, ήμουν ατελές παιδί, ήμασταν ατελής οικογένεια» (Video)

05.03.2026 08:35
nadia-kontogeorgi-new

Για την αισιοδοξία με την οποία αντιμετωπίζει τη ζωή και ό,τι αυτή φέρνει μίλησε η Νάντια Κοντογεώργη, επισημαίνοντας ότι από την οικογένειά της διδάχθηκε την ευγνωμοσύνη, κάτι που τη βοηθά να εκτιμά τα ουσιώδη.

Καλεσμένη της Αθηναΐδας Νέγκα στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», η ηθοποιός τόνισε ότι καμιά οικογένεια δεν είναι τέλεια, ούτε υπάρχουν τέλειοι γονείς ούτετέλειοι άνθρωποι και αυτό εν τέλει είναι και το υγιές.

«Είμαι και η χαρά και όλα τα υπόλοιπα. Είμαι ένας άνθρωπος που μου έχει εμφυσηθεί από το σπίτι η ευγνωμοσύνη για τα πράγματα. Γιατί και οι γονείς μου δεν είχαν εύκολη ζωή και το ότι μπόρεσαν να μου παράσχουν εμένα περισσότερα, από ότι οι ίδιοι είχαν, ήταν κάτι που μπορούσα να αντιληφθώ από μικρή και φέρω τη ζωή μου καθημερινά με ευγνωμοσύνη. Δηλαδή φυσικά και βιώνω όλα τα συναισθήματα, δεν είμαι καμιά υστερική με τη χαρά. Όταν όμως βιώνεις ευγνωμοσύνη για το ότι ζεις, υπάρχεις, έχεις στέγη… ξέρω ότι είναι αυτονόητα αλλά καλό είναι να τα υπενθυμίζουμε καμιά φορά στον εαυτό μας γιατί έχουμε μάθει να λειτουργούμε συγκριτικά στη λογική μας. Είναι όλα εν συγκρίσει οπότε, όταν μπεις σε ένα νοσοκομείο, την άλλη μέρα είσαι πολύ πιο χαρούμενος από την προηγούμενη που ξέρεις ότι είσαι καλά» είπε και πρόσθεσε:

«Δεν ξέρω τι σημαίνει τέλεια οικογένεια ή τέλειοι άνθρωποι ή τέλειοι γονείς. Εντάξει, εγώ είχα ατελείς γονείς, ήμουν ένα ατελές παιδί, ήμασταν μια ατελής οικογένεια για την οποία είμαι βαθιά ευγνώμων. Θέλω να πω ότι και ο αδελφός μου και εγω εξελιχθήκαμε και επειδή και παρά το ότι, έτσι νομίζω ότι είναι όλες οι σχετικά υγιείς οικογένειες».

Διαβάστε επίσης:

Οι Μπέκαμ αφήνουν για λίγο πίσω τους τη ρήξη με τον γιο τους, Μπρούκλιν, για να του ευχηθούν για τα γενέθλιά του – «Σ’ αγαπάμε»

Bad Bunny: 4,157 δισ. προβολές για το σόου στο ημίχρονο του Super Bowl LX

Βάνα Μπάρμπα: «Έπρεπε να φτάσω στον πάτο αλλά είμαι πολύ καλύτερα» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
P90615617_highRes_the-new-bmw-ix3-50-x
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πρώτες εντυπώσεις από τη BMW iX3 – Η κατανάλωση ενέργειας που… σοκάρει

john helle new
ΚΟΣΜΟΣ

Στην Κύπρο εκτάκτως ο Βρετανός υπουργός Άμυνας

xardalias_iraklio
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Περιφέρεια Αττικής: Χρηματοδότηση 16,7 εκατ. ευρώ για την υπογειοποίηση οδικών αρτηριών στον Δήμο Ηρακλείου – Χαρδαλιάς: «Η οδική ασφάλεια είναι καθημερινή ευθύνη»

papagiannis-pavlidoy-new
LIFESTYLE

Μάνος Παπαγιάννης: Ένοχος και στον Άρειο Πάγο για απλή σωματική βλάβη κατά της Σοφίας Παυλίδου (Video)

agios_panteleimonas_new
ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παντελεήμονας: Δύο συλλήψεις 16χρονων για το μαχαίρωμα έξω από σχολείο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
anoiksi
ΕΛΛΑΔΑ

Kαιρός: Πανίσχυρος αντικυκλώνας «κλειδώνει» την καλοκαιρία στην Ελλάδα!

PODCAST MALFA SITE 03.03
PODCASTS

Podcast - Μπέσυ Μάλφα: «Τα κορίτσια μου, οι Σκιαδαρέσες, με απελευθέρωσαν από πολλά “πρέπει”!»

klironomia diathiki
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Κόκκινες κληρονομιές»: Πώς γλιτώνουν όσοι κληρονομούν περιουσίες με χρέη, τι θα γίνεται με τους δανειστές

gerapetritis karystianou bakogiannis giannis
ΚΑΛΧΑΣ

Η λεπτή γραμμή στην Κύπρο, ο ρόλος Γεραπετρίτη, Δένδια, ο συναινετικός Ανδρουλάκης, η κόντρα Καρυστιανού με ΚΚΕ, ο Μπακογιάννης ξανά για το δήμο και το κρασί του Giannis

CHRISTINA APPLEGATE
LIFESTYLE

Όταν η Κριστίνα Άπλγκεϊτ παράτησε τον Μπραντ Πιτ για έναν ροκ σταρ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 05.03.2026 11:21
P90615617_highRes_the-new-bmw-ix3-50-x
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πρώτες εντυπώσεις από τη BMW iX3 – Η κατανάλωση ενέργειας που… σοκάρει

john helle new
ΚΟΣΜΟΣ

Στην Κύπρο εκτάκτως ο Βρετανός υπουργός Άμυνας

xardalias_iraklio
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Περιφέρεια Αττικής: Χρηματοδότηση 16,7 εκατ. ευρώ για την υπογειοποίηση οδικών αρτηριών στον Δήμο Ηρακλείου – Χαρδαλιάς: «Η οδική ασφάλεια είναι καθημερινή ευθύνη»

1 / 3