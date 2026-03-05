Νάντια Κοντογεώργη: «Είχα ατελείς γονείς, ήμουν ατελές παιδί, ήμασταν ατελής οικογένεια» (Video)

Για την αισιοδοξία με την οποία αντιμετωπίζει τη ζωή και ό,τι αυτή φέρνει μίλησε η Νάντια Κοντογεώργη, επισημαίνοντας ότι από την οικογένειά της διδάχθηκε την ευγνωμοσύνη, κάτι που τη βοηθά να εκτιμά τα ουσιώδη.

Καλεσμένη της Αθηναΐδας Νέγκα στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», η ηθοποιός τόνισε ότι καμιά οικογένεια δεν είναι τέλεια, ούτε υπάρχουν τέλειοι γονείς ούτετέλειοι άνθρωποι και αυτό εν τέλει είναι και το υγιές.

«Είμαι και η χαρά και όλα τα υπόλοιπα. Είμαι ένας άνθρωπος που μου έχει εμφυσηθεί από το σπίτι η ευγνωμοσύνη για τα πράγματα. Γιατί και οι γονείς μου δεν είχαν εύκολη ζωή και το ότι μπόρεσαν να μου παράσχουν εμένα περισσότερα, από ότι οι ίδιοι είχαν, ήταν κάτι που μπορούσα να αντιληφθώ από μικρή και φέρω τη ζωή μου καθημερινά με ευγνωμοσύνη. Δηλαδή φυσικά και βιώνω όλα τα συναισθήματα, δεν είμαι καμιά υστερική με τη χαρά. Όταν όμως βιώνεις ευγνωμοσύνη για το ότι ζεις, υπάρχεις, έχεις στέγη… ξέρω ότι είναι αυτονόητα αλλά καλό είναι να τα υπενθυμίζουμε καμιά φορά στον εαυτό μας γιατί έχουμε μάθει να λειτουργούμε συγκριτικά στη λογική μας. Είναι όλα εν συγκρίσει οπότε, όταν μπεις σε ένα νοσοκομείο, την άλλη μέρα είσαι πολύ πιο χαρούμενος από την προηγούμενη που ξέρεις ότι είσαι καλά» είπε και πρόσθεσε:

«Δεν ξέρω τι σημαίνει τέλεια οικογένεια ή τέλειοι άνθρωποι ή τέλειοι γονείς. Εντάξει, εγώ είχα ατελείς γονείς, ήμουν ένα ατελές παιδί, ήμασταν μια ατελής οικογένεια για την οποία είμαι βαθιά ευγνώμων. Θέλω να πω ότι και ο αδελφός μου και εγω εξελιχθήκαμε και επειδή και παρά το ότι, έτσι νομίζω ότι είναι όλες οι σχετικά υγιείς οικογένειες».

