LIFESTYLE

04.03.2026 19:45

Οι Μπέκαμ αφήνουν για λίγο πίσω τους τη ρήξη με τον γιο τους, Μπρούκλιν, για να του ευχηθούν για τα γενέθλιά του – «Σ’ αγαπάμε»

beckhams

Παρά το βαρύ κλίμα που έχει δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα γύρω από τις σχέσεις τους, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ και η Βικτόρια Μπέκαμ έκαναν ένα βήμα προς την κατεύθυνση της οικογενειακής ενότητας, με αφορμή τα γενέθλια του πρωτότοκου γιου τους, Μπρούκλιν.

Το ζευγάρι, αφήνοντας στην άκρη – έστω προσωρινά – την έντονα σχολιασμένη ρήξη ανάμεσα στους ίδιους και τον γιο τους, επέλεξε να εκφράσει ανοιχτά την αγάπη του.

Συγκεκριμένα, ο πρώην άσος του ποδοσφαίρου δημοσίευσε αρχικά μια παλιά, ιδιαίτερα τρυφερή φωτογραφία, στην οποία ποζάρει μέσα σε πισίνα αγκαλιά με τη σύζυγό του και τον μικρό τότε Μπρούκλιν. «Είκοσι επτά σήμερα», έγραψε ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, προσθέτοντας μια λευκή καρδιά. «Χρόνια πολλά, Bust, σ’ αγαπάμε», σημείωσε ακόμα.

Σε δεύτερη δημοσίευσή του, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ μοιράστηκε μια ασπρόμαυρη εικόνα με τον γιο του σε μικρή ηλικία. Η λεζάντα κινήθηκε στο ίδιο συναισθηματικό ύφος: «Χρόνια πολλά Bust. Αγάπη x». Σημειώνεται ότι, όπως έχει εξηγήσει ο ίδιος ο Ντέιβιντ Μπέκαμε, το «Buster» αποτελεί το χαϊδευτικό που χρησιμοποιεί για τον Μπρούκλιν από τη μέρα της γέννησής του.

Ανάλογο ήταν και το μήνυμα της Βικτόρια Μπέκαμ, η οποία δημοσίευσε φωτογραφία με τον γιο της από τα πρώτα του χρόνια, με πολλές κόκκινες καρδιές. Στη λεζάντα της έγραψε: «Χρόνια πολλά για τα 27α γενέθλιά σου Μπρούκλιν, σ’ αγαπώ πάρα πολύ».

Η δημόσια ρήξη

Οι δημόσιες ευχές έρχονται λίγους μήνες μετά τις δηλώσεις του Μπρούκλιν Μπέκαμ τον Ιανουάριο, όταν άφησε σοβαρές αιχμές κατά των γονιών του.

Μεταξύ άλλων, τους κατηγόρησε ότι επιχείρησαν να «καταστρέψουν» τη σχέση του με τη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ.

Μέχρι στιγμής, ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ δεν έχουν τοποθετηθεί δημόσια για όσα έχουν ειπωθεί γύρω από τη φημολογούμενη οικογενειακή ρήξη.

