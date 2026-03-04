Βάνα Μπάρμπα: «Έπρεπε να φτάσω στον πάτο αλλά είμαι πολύ καλύτερα» (Video)

Για την καλλιτεχνική της πορεία αλλά και τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει στον χώρο μίλησε η Βάνα Μπάρμπα, επισημαίνοντας ότι η ζήλια είναι ανεκτή από την ίδια, ο φθόνος, όμως, όχι.

Σε συνέντευξή της στον Γιώργο Λιάγκα, η ηθοποιός μίλησε επίσης για τη σχέση με την κόρη της με την οποία -όπως τόνισε- δεν έχει «απογαλακτιστεί», επιδιώκοντας να τη βλέπει συχνά, έστω και για λίγο.

«Πιστεύω ότι η ζήλια είναι ένα ανθρώπινο συναίσθημα και το έχουμε όλοι. Όταν κάποιος καταφέρει να κάνει κάτι παραπάνω από μας, όλοι θα τον ζηλέψουμε. Κι εγώ στη θέση τους το ίδιο θα έκανα. Ο φθόνος είναι το χειρότερο. Ο ελλειμματικός άνθρωπος έχει φθόνο. Ο χορτάτος έχει ζήλια. Κι εγώ ζηλεύω μια νέα κοπέλα που τώρα είναι στα ντουζένια της και μοιάζει με μένα ζηλεύω, ανθρώπινο είναι. Αλλά ο φθόνος είναι πολύ κακό» είπε.

«Είμαι πολύ καλύτερα. Έπρεπε να φτάσω στον πάτο. Δηλαδή νομίζω ότι όλοι μας, και αυτό θέλω να το δώσω και σαν συμβουλή στα παιδιά, στον κόσμο που περνάει δύσκολα, ότι αν δεν ξύσεις τον πάτο, αν δεν τον αγγίξεις, δεν γίνεται να ξανά… Είναι νόμος της φύσης. Αναδύεσαι μετά πάλι. Γιατί ο πάτος είναι ένα είδος τιμωρίας στην αμετροέπειά μας καμιά φορά. Δεν γίνεται να πάμε μπροστά αν δεν πονέσουμε. Δηλαδή όταν είμαστε στα high μας και στα όλα πάνε τέλεια και όλα είναι υπέροχα, υπάρχει η αμετροέπεια. Γινόμαστε arrogant εμείς, κατάλαβες; Και χαλάμε λίγο αυτό που λέγεται άνθρωπος. Ενώ όταν χάνεις πράγματα, όταν καταλαβαίνεις ότι αυτό που μετράει είναι η ψυχή και όχι το χρήμα, όχι το να φαίνομαι… Δηλαδή εγώ τώρα θα κάνω την παράσταση και δεν με ενδιαφέρει το τι θα πούνε για τη Βάνα Μπάρμπα. Έχω χορτάσει. Με ενδιαφέρει το ότι θα μπορώ να είμαι ή να κάνω παραστάσεις δωρεάν για τον κόσμο που θα είναι στα ακριτικά νησιά» πρόσθεσε.

«Μεγάλωσα μόνη το παιδί μου και λέω στους νέους να μην κάνουν το ίδιο»

Τέλος, η Βάνα Μπάρμπα αναφέρθηκε στο γεγονός ότι μεγάλωσε μόνη το παιδί της, επισημαίνοντας ότι η συμβουλή που η ίδια δίνει στους νέους, είναι να μην ακολουθήσουν το παράδειγμά της. Παρά το γεγονός ότι ένιωθε δυνατή να ανταπεξέλθει σε όλα, με τα χρόνια κατάλαβε ότι είναι πραγματικά δύσκολο να μεγαλώνει ένα παιδί με τον ένα γονέα μόνο.

«Επέλεξα να μεγαλώσω μόνη μου το παιδί μου και ήταν δύσκολο. Έχω πει, μάλιστα, στα νέα κορίτσια να μην ακολουθήσουν το παράδειγμά μου, καθώς ένα ππαιδί για να μεγαλώσει χρειάζεται και τους δυο γονείς, ακόμα κι αν δεν τα βρουν μεταξύ τους. Γιατί όταν ανάμεσα στους γονείς υπάρχουν εμπάθειες, τα παιδιά το πληρώνουν τα παιδιά» τόνισε.

