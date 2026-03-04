search
ΤΕΤΑΡΤΗ 04.03.2026 20:07
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web

04.03.2026 18:59

Bad Bunny: 4,157 δισ. προβολές για το σόου στο ημίχρονο του Super Bowl LX

04.03.2026 18:59
BAD BUNNY

Ο Bad Bunny και το σόου του στο ημίχρονο του Super Bowl LX γιορτάζουν ένα μνημειώδες ορόσημο τηλεθέασης. Σύμφωνα με την εταιρεία ψυχαγωγίας Roc Nation του JAY-Z, η παράσταση συγκέντρωσε 4,157 δισεκατομμύρια προβολές παγκοσμίως μέσα στις πρώτες 24 ώρες.

H Roc Nation που είχε την παραγωγή του σόου δεν παρείχε συγκεκριμένα στοιχεία για τις 4,157 δισ. προβολές. Ο αριθμός αυτός συμπεριλαμβάνει τη μετάδοση στις ΗΠΑ, τις διεθνείς ροές, το YouTube και άλλες ψηφιακές υπηρεσίες. Τα επίσημα δεδομένα ροής των Nielsen και Adobe Analytics κατέγραψαν 128,2 εκατομμύρια θεατές για την παράσταση.

Τέταρτο πιο δημοφιλές σόου στην ιστορία του Super Bowl

Με βάση τα στοιχεία είναι το τέταρτο πιο δημοφιλές σόου για το ημίχρονο του Super Bowl στην ιστορία του, πίσω από εκείνα των Kendrick Lamar, Michael Jackson και Usher. Πρόσθετες αναφορές από το Variety υποδηλώνουν ότι ο τεράστιος αριθμός των τεσσάρων δισεκατομμυρίων περιλαμβάνει τη συνολική προβολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε λογαριασμούς θαυμαστών, influencers και πλατφόρμες που ανήκουν σε αυτούς.

Ο καλλιτέχνης, γεννημένος ως Μπενίτο Αντόνιο Μαρτίνεζ Οκάσιο έφερε την πορτορικανική κουλτούρα στο στάδιο Levi’s στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια, για την παράστασή του στο ημίχρονο του Super Bowl του 2026.

