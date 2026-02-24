Νάντια Κοντογεώργη: «Δεν είμαι από τους ανθρώπους που τους απασχολεί η εξωτερική εμφάνιση»

Για την ανάγκη των ανθρώπων, στη σημερινή εποχή, για αποδοχή, αλλά και για τη δική της σχέση με την εικόνα της μίλησε η Νάντια Κοντογεώργη, επισημαίνοντας ότι ουδέποτε την απασχόλησε η εξωτερική της εμφάνιση.

«Δεν είμαι από τους ανθρώπους που τους απασχολεί η εξωτερική εμφάνιση ως προς το πώς θα γίνει αντιληπτή από τους έξω, όσο προς το τι υποδηλώνει για την ψυχολογία μου σήμερα ή, όταν κοιτάζω φωτογραφίες, για το πώς ήμουν εκείνη την περίοδο ή για το πώς θα είμαι στο μέλλον. Μόνο ως έκφραση της ψυχικής και πνευματικής μου κατάστασης. Όταν είμαι στενοχωρημένη, θλιμμένη ή πολύ κουρασμένη θα το δω. Όταν είμαι πολύ χαρούμενη, ευτυχισμένη, πάλι θα το δω στο σώμα μου, στο πρόσωπο μου, στα μάτια μου, θα ανοίξει το χρώμα των μαλλιών μου. Όταν είμαι σε μια κατάσταση μοναχικότητας πάλι θα το δω. Το αντιλαμβάνομαι κυρίως ως διάλογο και αυτό είναι και το πιο ειλικρινές για μένα ιδιοσυγκρασιακά. Δεν είχα ποτέ ιδιαίτερη σχέση με την ανάγκη να υπηρετήσω μια εικόνα. Μάλλον γι’ αυτό έγινα ηθοποιός» τόνισε σε συνέντευξή της στο ένθετο Real life.

Αναφερόμενη, στη συνέχεια, στα social media, αλλά και στους παράγοντες που διαμορφώνουν, στις μέρες μας, μια προσωπικότητα, η ηθοποιός επισήμανε τον κίνδυνο να παρασυρθεί κάποιος από το τι ζητά η εκάστοτε ομάδα -είτε αυτό σημαίνει οικογένεια είτε κοινωνία- και εξέφρασε την αναγκαιότητα για τον καθένα από εμάς να αντισταθεί σε καθετί επιχειρεί να επιβληθεί και να διατηρήσει το προσωπικό του αξιακό σύστημα.

«Κάθε κοινωνία έχει θετικά και αρνητικά χαρακτηριστικά, ανάλογα με τη χωροχρονική περίοδο που ζει και ανθίζει. Στη δική μας περίοδο υπάρχει η αίσθηση του “μαζί” και του “ανήκειν”, γιατί δίνεται η ευκαιρία μέσω των social media να δημιουργηθούν ομάδες ανθρώπων με κοινά ενδιαφέροντα, μεταδίδεται η πληροφορία πιο γρήγορα. Είναι πολλά που διαμορφώνουν, πια, τις προσωπικότητες, αλλά πάντα χρειάζεται η προσωπική αντίσταση σε αυτό που ζητά η εκάστοτε ομάδα από εμάς, είτε αυτό σημαίνει οικογένεια είτε κοινωνία είτε ανθρωπότητα. Χρειάζεται μια σχετική αντίσταση σε αυτό που μας επιβάλλεται, με κριτική σκέψη για το πώς μπορώ να είμαι χρήσιμος στον εαυτό μου και στους άλλους διατηρώντας το προσωπικό μου αξιακό σύστημα» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Διαβάστε επίσης:

Πώς… έβρεξε στην Ύδρα για τον Μπραντ Πιτ

Μπραντ Πιτ: «Ένας απλός άνθρωπος είναι» λέει κάτοικος της Ύδρας – Σε ρυθμούς Χόλιγουντ ξανά από αύριο το νησί

Αντώνης Λουδάρος: Διαγνώστηκα με καρκίνο του δέρματος – «Έκανα πέντε επεμβάσεις…» (Video)