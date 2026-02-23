search
ΔΕΥΤΕΡΑ 23.02.2026 14:40
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.02.2026 12:28

Αντώνης Λουδάρος: Διαγνώστηκα με καρκίνο του δέρματος – «Έκανα πέντε επεμβάσεις…» (Video)

23.02.2026 12:28
loudaros

Για την περιπέτεια της υγείας του και τη διάγνωση καρκίνου του δέρματος μίλησε ο Αντώνης Λουδάρος στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά στο Mega.

Όπως αποκάλυψε o ηθοποιός, όλα συνέβησαν μέσα στην περίοδο της πανδημίας, μια εποχή που, όπως είπε, λειτούργησε ως περίοδος εσωτερικής αναθεώρησης. «Δεν το έκανα εγώ, μου το έφερε ο Θεός», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Διαγνώστηκα με καρκίνο, όχι κάτι πολύ σοβαρό, αλλά με ταρακούνησε πάρα πολύ. Πήγα να βγάλω κάτι σαν σπυράκι, μου έκαναν βιοψία και μου είπαν πως είναι βασικοκυτταρικός καρκίνος, θα το αντιμετωπίσουμε. Δεν ήμουν ποτέ μόνος σε αυτό, ήταν κοντά η οικογένεια και οι φίλοι μου. Ήταν ένα πολύ γερό μάθημα. Φοβήθηκα στην αρχή, με ξε-φόβισαν οι γιατροί, μου είπαν πως δεν είναι και τίποτα τρομερό. Δεν ήταν σε τρίτο στάδιο, το μελάνωμα, να είναι κάτι επίφοβο», αποκάλυψε ο ηθοποιός.

»Αυτό κράτησε για κάποιους μήνες, έκανα πέντε επεμβάσεις για να καθαριστεί, γιατί ήταν στο δέρμα. Δεν έχει τελειώσει αυτή η ιστορία, δεν το είχα πει ποτέ, τώρα πια μπορώ να το λέω. Πρέπει να είσαι και έτοιμος. Στη λέξη αισθανόμαστε λίγο περίεργα, κι εγώ το πέρασα. Δεν πρέπει. Δεν είναι κάτι που είναι επικίνδυνο για τη ζωή μου», εξήγησε.

Στο πλευρό του βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή οι δικοί του άνθρωποι, κάτι που, όπως τόνισε, του έδωσε δύναμη. «Δεν ήμουν ποτέ μόνος σε αυτό. Ήταν κοντά η οικογένεια και οι φίλοι μου. Ήταν ένα πολύ γερό μάθημα», είπε.

«Ξέρετε από τι το έπαθα; Από τον ήλιο. Εγώ σιχαίνομαι τον ήλιο, πάθαινα ημικρανίες. Μου είπαν ότι λειτούργησε σωρευτικά από την παιδική μου ηλικία. Πάντα αντηλιακό», επισήμανε.

«Μετά την περιπέτεια με τον καρκίνο έμαθα να χαίρομαι τη ζωή», εξήγησε.

Διαβάστε επίσης:

Βραβεία BAFTA: Η συγγνώμη του BBC για το ρατσιστικό σχόλιο που «πάγωσε» κοινό και τηλεθεατές (Video)

Μαρία Ηλιάκη: «Πρέπει να έρθει ο Μουτσινάς να τα πούμε αυτά μια φορά – Αν έρθει ποτέ»

Αντελίνα Βαρθακούρη για παραπανίσια κιλά: «Δεν με αναγνωρίζω τότε, αλλά με αγαπώ»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
alkool new
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στο Ρέθυμνο: Στο νοσοκομείο 7χρονος – Του σέρβιραν σε 7χρονο αλκοόλ αντί για… χυμό

oreivates
ΕΛΛΑΔΑ

Στον 74χρονο ορειβάτη ανήκει η σορός που εντοπίστηκε στο Βελούχι – Σε εξέλιξη επιχείρηση ανάσυρσης

ydra brad pitt
LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ: «Ένας απλός άνθρωπος είναι» λέει κάτοικος της Ύδρας – Σε ρυθμούς Χόλιγουντ ξανά από αύριο το νησί

andrew_2302_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

«Βροχή» οι καταγγελίες κατά του Άντριου: Χρέωνε τα κρατικά ταμεία για υπηρεσίες μασάζ και πολυτελή ταξίδια

doukas
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Χάρης Δούκας: Οι ευχές από τον Λόφο του Φιλοπάππου και το ραντεβού για το 2027

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ydra brad pitt
LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ στην Ύδρα: Σταματούν τα γυρίσματα της νέας ταινίας του για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας (Video)

karavatou_mati2208
LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου: Η αντίδραση της κόρης της στο άκουσμα της απαγόρευσης των social media για παιδιά κάτω των 15

akylas-lego
LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ο Akylas έγινε Lego και συνεχίζει να βρίσκεται στη 2η θέση των προγνωστικών

koklwnis
LIFESTYLE

Κοκλώνης για Λιάγκα: «Πλέον θα απαντάνε οι δικηγόροι μου»

stegastiko_2002_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Το τέλος του «ελληνικού ονείρου»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 23.02.2026 14:39
alkool new
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στο Ρέθυμνο: Στο νοσοκομείο 7χρονος – Του σέρβιραν σε 7χρονο αλκοόλ αντί για… χυμό

oreivates
ΕΛΛΑΔΑ

Στον 74χρονο ορειβάτη ανήκει η σορός που εντοπίστηκε στο Βελούχι – Σε εξέλιξη επιχείρηση ανάσυρσης

ydra brad pitt
LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ: «Ένας απλός άνθρωπος είναι» λέει κάτοικος της Ύδρας – Σε ρυθμούς Χόλιγουντ ξανά από αύριο το νησί

1 / 3