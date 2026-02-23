Αντώνης Λουδάρος: Διαγνώστηκα με καρκίνο του δέρματος – «Έκανα πέντε επεμβάσεις…» (Video)

Για την περιπέτεια της υγείας του και τη διάγνωση καρκίνου του δέρματος μίλησε ο Αντώνης Λουδάρος στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά στο Mega.

Όπως αποκάλυψε o ηθοποιός, όλα συνέβησαν μέσα στην περίοδο της πανδημίας, μια εποχή που, όπως είπε, λειτούργησε ως περίοδος εσωτερικής αναθεώρησης. «Δεν το έκανα εγώ, μου το έφερε ο Θεός», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Διαγνώστηκα με καρκίνο, όχι κάτι πολύ σοβαρό, αλλά με ταρακούνησε πάρα πολύ. Πήγα να βγάλω κάτι σαν σπυράκι, μου έκαναν βιοψία και μου είπαν πως είναι βασικοκυτταρικός καρκίνος, θα το αντιμετωπίσουμε. Δεν ήμουν ποτέ μόνος σε αυτό, ήταν κοντά η οικογένεια και οι φίλοι μου. Ήταν ένα πολύ γερό μάθημα. Φοβήθηκα στην αρχή, με ξε-φόβισαν οι γιατροί, μου είπαν πως δεν είναι και τίποτα τρομερό. Δεν ήταν σε τρίτο στάδιο, το μελάνωμα, να είναι κάτι επίφοβο», αποκάλυψε ο ηθοποιός.

»Αυτό κράτησε για κάποιους μήνες, έκανα πέντε επεμβάσεις για να καθαριστεί, γιατί ήταν στο δέρμα. Δεν έχει τελειώσει αυτή η ιστορία, δεν το είχα πει ποτέ, τώρα πια μπορώ να το λέω. Πρέπει να είσαι και έτοιμος. Στη λέξη αισθανόμαστε λίγο περίεργα, κι εγώ το πέρασα. Δεν πρέπει. Δεν είναι κάτι που είναι επικίνδυνο για τη ζωή μου», εξήγησε.

Στο πλευρό του βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή οι δικοί του άνθρωποι, κάτι που, όπως τόνισε, του έδωσε δύναμη. «Δεν ήμουν ποτέ μόνος σε αυτό. Ήταν κοντά η οικογένεια και οι φίλοι μου. Ήταν ένα πολύ γερό μάθημα», είπε.

«Ξέρετε από τι το έπαθα; Από τον ήλιο. Εγώ σιχαίνομαι τον ήλιο, πάθαινα ημικρανίες. Μου είπαν ότι λειτούργησε σωρευτικά από την παιδική μου ηλικία. Πάντα αντηλιακό», επισήμανε.

«Μετά την περιπέτεια με τον καρκίνο έμαθα να χαίρομαι τη ζωή», εξήγησε.

