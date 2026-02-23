Μαρία Ηλιάκη: «Πρέπει να έρθει ο Μουτσινάς να τα πούμε αυτά μια φορά – Αν έρθει ποτέ»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τις νυχτερινές της εξόδους με τον Νίκο Μουτσινά την εποχή της συνεργασίας τους θυμήθηκε η Μαρία Ηλιάκη στον αέρα της εκπομπής «Νωρίς Νωρίς» της ΕΡΤ.
Με αφορμή τη συζήτηση που είχαν με την Τζόυς Ευείδη για τα μπουζούκια, η παρουσιάστρια της ΕΡΤ είπε: «Τώρα να με πληρώσεις δεν πάω στα μπουζούκια, δεν αντέχω. Δεν αντέχω την ηχορύπανση. Υπήρξε εποχή που έβγαινα σχεδόν κάθε βράδυ, κράτησε 2-2μιση χρόνια».
«Όταν έρθει ο Μουτσινάς εδώ, όταν… αν έρθει, έχουμε να πούμε πολλές ιστορίες και έχω και φωτογραφικό υλικό. Πρέπει να έρθει, παιδιά, ο Μουτσινάς, να τα πούμε αυτά μια φορά. Θέλουμε αφιέρωμα στα μπουζούκια και σε αυτά που κάναμε», πρόσθεσε, προσκαλώντας εμμέσως τον πρώην συνεργάτη της.
