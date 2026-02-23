Αντελίνα Βαρθακούρη για παραπανίσια κιλά: «Δεν με αναγνωρίζω τότε, αλλά με αγαπώ»

Για τη μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή της και όσα ένιωθε όταν είχε παραπανίσια κιλά μίλησε η Αντελίνα Βαρθακούρη στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«Θέλω να τα βλέπω για να υπενθυμίζω τι δεν πρέπει να κάνω. Όταν αλλάζει ένας άνθρωπος, είναι σε όλα τα επίπεδα. Είναι μια εποχή πολύ πίσω στο μυαλό μου. Την Αντελίνα πάντα την αγαπούσα. Τότε φορούσα μια στολή κι εκείνη η Αντελίνα είχε κάποια πράγματα που μου λείπουν», εξήγησε, βλέποντας πλάνα από την εκπομπή που παρουσίαζε με τον σύζυγό της στο παρελθόν.

»Ήταν πολύ πιο τρυφερή, ευαίσθητη κι είχε πηγαία χαρά και τα όνειρα ενός νέου παιδιού. Ήταν καταλυτικά χρόνια για εμένα. Τα έβλεπα τα πράγματα πιο αθώα. Σκέφτομαι τα πράγματα πολύ διαφορετικά, επειδή πέρασα πολλά. Δεν με αναγνωρίζω τότε, αλλά με αγαπώ», πρόσθεσε η Αντελίνα Βαρθακούρη.

«Δεν ποινικοποιούμε τα κιλά»

«Δεν ποινικοποιούμε τα κιλά. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι πολύ καλά με το σώμα τους. Εγώ δεν ήμουν. Τώρα αντιλαμβάνομαι ότι με τα παραπανίσια κιλά είχα μια κατάθλιψη. Ήταν ένα πέπλο προστασίας για εμένα. Ήταν ένας τρόπος που ένιωθα ασφαλής. Όταν άνοιγαν για 3 ώρες οι κάμερες, ήταν η ψυχοθεραπεία μου και ξεχνούσα το κάθε μου πρόβλημα. Απομυθοποίησα την τηλεόραση. Αν γυρίσω ποτέ, θα εργαστώ με τελείως διαφορετικό τρόπο», πρόσθεσε σε άλλο σημείο τη συνέντευξής της.

