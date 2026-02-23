Βασίλης Παϊτέρης: «Κύριε Τσακνή, είστε γύφτος; – Δεν είναι δικό του τραγούδι “ο Μπαλαμός”»

Για το σπίτι του και τον θόρυβο που δημιουργήθηκε, αλλά και για την πατρότητα του τραγουδιού «ο Μπαλαμός» μίλησε ο Βασίλης Παϊτέρης στον Alpha.

«Έγραψα πολλά καλά τραγούδια αλλά μου τα πήρανε, βάλαν τ’ όνομά τους. Ο Τσακνής, που έγραψε το “Μπαλαμό”, δεν είναι δικό του το τραγούδι. Είναι παραδοσιακό τσιγγάνικο. Του ‘χω πει “κύριε Τσακνή είσαι γύφτος;”. Αν είναι γύφτος, να μας πει, να πούμε “ναι, είναι δικό του το τραγούδι”. Δεν είναι γύφτος», είπε ο Βασίλης Παϊτέρης.

Αναφερόμενος στο ζήτημα του σπιτιού, και στον ντόρο που έχει δημιουργηθεί, ο τραγουδιστής υπογράμμισε ότι η υπόθεση έχει πάρει υπερβολικές διαστάσεις, τονίζοντας πως όλα έχουν διευθετηθεί.

«Το θέμα με το σπίτι είναι τακτοποιημένο. Έχει πάρει μεγάλη διάσταση χωρίς λόγο. Οι οφειλές αυτές μπήκανε επειδή με γράφανε και βάζαν ξέρω γω “10 χιλιάδες και δύο χρόνια φυλακή”, “5 χιλιάδες και τρία χρόνια φυλακή”. Ό,τι θέλανε λέγανε, γράφανε. Δεν έχω κάνει κάτι κακό. Προσπαθούσα να φτιάξω ένα σπίτι για τα εφτά παιδιά μου. Για 4 χρόνια δίνω 1.200 ευρώ τον μήνα σε δόσεις», ξεκαθάρισε ο τραγουδιστής.

«Δεν έκανα κάτι. Δεν είχα το φόβο ότι θα μπω φυλακή, γιατί υπάρχει δικαιοσύνη. Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται», διαμήνυσε τέλος στην πρωινή εκπομπή του Alpha.

Διαβάστε επίσης:

BAFTA 2026: Οι εμφανίσεις που εντυπωσίασαν στα βραβεία – Τα κομψά φορέματα και οι πρωτότυπες δημιουργίες (Video)

Τσιώλη για Τούνη: «Άνοιξα αυτό το beef γιατί ήταν προκλητική – Προσέβαλε τους φτωχούς ανθρώπους»

Κοκλώνης για Λιάγκα: «Πλέον θα απαντάνε οι δικηγόροι μου»