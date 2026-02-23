search
ΔΕΥΤΕΡΑ 23.02.2026 11:41
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.02.2026 09:49

Βασίλης Παϊτέρης: «Κύριε Τσακνή, είστε γύφτος; – Δεν είναι δικό του τραγούδι “ο Μπαλαμός”»

23.02.2026 09:49
vasilis-paiteris-new

Για το σπίτι του και τον θόρυβο που δημιουργήθηκε, αλλά και για την πατρότητα του τραγουδιού «ο Μπαλαμός» μίλησε ο Βασίλης Παϊτέρης στον Alpha.

«Έγραψα πολλά καλά τραγούδια αλλά μου τα πήρανε, βάλαν τ’ όνομά τους. Ο Τσακνής, που έγραψε το “Μπαλαμό”, δεν είναι δικό του το τραγούδι. Είναι παραδοσιακό τσιγγάνικο. Του ‘χω πει “κύριε Τσακνή είσαι γύφτος;”. Αν είναι γύφτος, να μας πει, να πούμε “ναι, είναι δικό του το τραγούδι”. Δεν είναι γύφτος», είπε ο Βασίλης Παϊτέρης.

Αναφερόμενος στο ζήτημα του σπιτιού, και στον ντόρο που έχει δημιουργηθεί, ο τραγουδιστής υπογράμμισε ότι η υπόθεση έχει πάρει υπερβολικές διαστάσεις, τονίζοντας πως όλα έχουν διευθετηθεί.

«Το θέμα με το σπίτι είναι τακτοποιημένο. Έχει πάρει μεγάλη διάσταση χωρίς λόγο. Οι οφειλές αυτές μπήκανε επειδή με γράφανε και βάζαν ξέρω γω “10 χιλιάδες και δύο χρόνια φυλακή”, “5 χιλιάδες και τρία χρόνια φυλακή”. Ό,τι θέλανε λέγανε, γράφανε. Δεν έχω κάνει κάτι κακό. Προσπαθούσα να φτιάξω ένα σπίτι για τα εφτά παιδιά μου. Για 4 χρόνια δίνω 1.200 ευρώ τον μήνα σε δόσεις», ξεκαθάρισε ο τραγουδιστής.

«Δεν έκανα κάτι. Δεν είχα το φόβο ότι θα μπω φυλακή, γιατί υπάρχει δικαιοσύνη. Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται», διαμήνυσε τέλος στην πρωινή εκπομπή του Alpha.

Διαβάστε επίσης:

BAFTA 2026: Οι εμφανίσεις που εντυπωσίασαν στα βραβεία – Τα κομψά φορέματα και οι πρωτότυπες δημιουργίες (Video)

Τσιώλη για Τούνη: «Άνοιξα αυτό το beef γιατί ήταν προκλητική – Προσέβαλε τους φτωχούς ανθρώπους»

Κοκλώνης για Λιάγκα: «Πλέον θα απαντάνε οι δικηγόροι μου»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump-7345634
ΚΟΣΜΟΣ

«Χαστούκι» σε έναν «μπερδεμένο» νάρκισσο πρόεδρο: Ο γερμανόφωνος Τύπος για την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου και το Ιράν

racism new
LIFESTYLE

Βραβεία BAFTA: Η συγγνώμη του BBC για το ρατσιστικό σχόλιο που «πάγωσε» κοινό και τηλεθεατές (Video)

bouno
ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Συνεχίζονται για 3η μέρα οι έρευνες για τον αγνοούμενο 74χρονο στο Βελούχι

ektakto
ΕΛΛΑΔΑ

Άγιο Όρος: Σεισμός τώρα κοντά στις Καρυές

opel-corsa-electric-2023-3
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ποιο ήταν το Νο1 ηλεκτρικό σε πωλήσεις στην Ελλάδα τον Ιανουάριο;

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ydra brad pitt
LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ στην Ύδρα: Σταματούν τα γυρίσματα της νέας ταινίας του για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας (Video)

karavatou_mati2208
LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου: Η αντίδραση της κόρης της στο άκουσμα της απαγόρευσης των social media για παιδιά κάτω των 15

akylas-lego
LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ο Akylas έγινε Lego και συνεχίζει να βρίσκεται στη 2η θέση των προγνωστικών

koklwnis
LIFESTYLE

Κοκλώνης για Λιάγκα: «Πλέον θα απαντάνε οι δικηγόροι μου»

main_yaloka8aristires
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Υαλοκαθαριστήρες: Γιατί αφήνουν γραμμές στο παρμπρίζ;

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 23.02.2026 11:40
trump-7345634
ΚΟΣΜΟΣ

«Χαστούκι» σε έναν «μπερδεμένο» νάρκισσο πρόεδρο: Ο γερμανόφωνος Τύπος για την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου και το Ιράν

racism new
LIFESTYLE

Βραβεία BAFTA: Η συγγνώμη του BBC για το ρατσιστικό σχόλιο που «πάγωσε» κοινό και τηλεθεατές (Video)

bouno
ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Συνεχίζονται για 3η μέρα οι έρευνες για τον αγνοούμενο 74χρονο στο Βελούχι

1 / 3