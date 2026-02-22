Κοκλώνης για Λιάγκα: «Πλέον θα απαντάνε οι δικηγόροι μου»

Απάντηση στα σχόλια που ακούστηκαν για την πρεμιέρα του J2US και τον χαρακτηρισμό «trash» έδωσε ο Νίκος Κοκλώνης, το πρωί της Κυριακής, μέσα από την εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» του Mega.

«Σήμερα κάναμε πρεμιέρα επί της ουσίας, την προηγούμενη εβδομάδα ήταν σαν πρόβα. Νομίζω ότι βρήκαμε τους ρυθμούς μας. Εμείς δεν είμαστε δήθεν, είμαστε ένα φιλανθρωπικό σόου, περνάμε καλά. Βγήκαμε, δεν ήμασταν όντως έτοιμοι, το παραδέχομαι. Παρ’ όλα αυτά έβγαλαν τη “χολή” τους κάποιες εκπομπές για συγκεκριμένους λόγους. Έρχεται ένα άλλο μουσικό σόου και πέστε να με φάτε αλλά αυτή είναι η αλήθεια», δήλωσε ο Νίκος Κοκλώνης.

«Είχαμε κι εμείς τα λαθάκια μας αλλά ο τηλεθεατής επιλέγει», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση για το σχόλιο του Γιώργου Λιάγκα, ο Νίκος Κοκλώνης απάντησε: «Εγώ δεν μπορώ να χαρακτηρίσω κανέναν άνθρωπο και κανένα πρόγραμμα trash. Εμένα πιο πολύ μου φαίνονται trash κάποια πρωινά ή κάποιες άλλες εκπομπές που ψάχνουν να βγάλουν με το τσιγκέλι ένα θέμα ή πιέζουν έναν καλεσμένο εκατό φορές να βγει στη γραμμή ή ψάχνουν τι έκανε ο ένας και ο άλλος».

«Σέβομαι την εμπειρία και πολλές φορές το έχω πληρώσει αυτό. […] Δεν κρατάω κακίες, μπορούν να λένε ό,τι θέλουν. Όταν όμως πουν πράγματα που είναι ποινικό αδίκημα ή ενοχλούν ανθρώπους που δουλεύουν για μένα, τότε γίνομαι κακός και έχω καλούς δικηγόρους για να το αντιμετωπίσω. Έχω ακούσει πράγματα που με έχουν προσβάλει προσωπικά και ως επιχειρηματία. Πλέον θα απαντάνε οι δικηγόροι μου», διαμήνυσε.

