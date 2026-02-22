search
ΚΥΡΙΑΚΗ 22.02.2026 17:24
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.02.2026 14:37

Κοκλώνης για Λιάγκα: «Πλέον θα απαντάνε οι δικηγόροι μου»

22.02.2026 14:37
koklwnis

Απάντηση στα σχόλια που ακούστηκαν για την πρεμιέρα του J2US και τον χαρακτηρισμό «trash» έδωσε ο Νίκος Κοκλώνης, το πρωί της Κυριακής, μέσα από την εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» του Mega.

«Σήμερα κάναμε πρεμιέρα επί της ουσίας, την προηγούμενη εβδομάδα ήταν σαν πρόβα. Νομίζω ότι βρήκαμε τους ρυθμούς μας. Εμείς δεν είμαστε δήθεν, είμαστε ένα φιλανθρωπικό σόου, περνάμε καλά. Βγήκαμε, δεν ήμασταν όντως έτοιμοι, το παραδέχομαι. Παρ’ όλα αυτά έβγαλαν τη “χολή” τους κάποιες εκπομπές για συγκεκριμένους λόγους. Έρχεται ένα άλλο μουσικό σόου και πέστε να με φάτε αλλά αυτή είναι η αλήθεια», δήλωσε ο Νίκος Κοκλώνης.

«Είχαμε κι εμείς τα λαθάκια μας αλλά ο τηλεθεατής επιλέγει», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση για το σχόλιο του Γιώργου Λιάγκα, ο Νίκος Κοκλώνης απάντησε: «Εγώ δεν μπορώ να χαρακτηρίσω κανέναν άνθρωπο και κανένα πρόγραμμα trash. Εμένα πιο πολύ μου φαίνονται trash κάποια πρωινά ή κάποιες άλλες εκπομπές που ψάχνουν να βγάλουν με το τσιγκέλι ένα θέμα ή πιέζουν έναν καλεσμένο εκατό φορές να βγει στη γραμμή ή ψάχνουν τι έκανε ο ένας και ο άλλος».

«Σέβομαι την εμπειρία και πολλές φορές το έχω πληρώσει αυτό. […] Δεν κρατάω κακίες, μπορούν να λένε ό,τι θέλουν. Όταν όμως πουν πράγματα που είναι ποινικό αδίκημα ή ενοχλούν ανθρώπους που δουλεύουν για μένα, τότε γίνομαι κακός και έχω καλούς δικηγόρους για να το αντιμετωπίσω. Έχω ακούσει πράγματα που με έχουν προσβάλει προσωπικά και ως επιχειρηματία. Πλέον θα απαντάνε οι δικηγόροι μου», διαμήνυσε.

Διαβάστε επίσης:

Χρηστίδου για Απόκριες: «Το 2019 χώριζα… δεν έκανα τέτοια» (Video)

Eurovision 2026: Ο Akylas έγινε Lego και συνεχίζει να βρίσκεται στη 2η θέση των προγνωστικών

Gio για Γαρμπή: «Βλέπουν ένα νέο παιδί που φέρνει “κασέρι” στην πατρίδα του και τραγουδάει Καζαντζίδη και λένε πως δεν υπήρχε σεβασμός;» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
giamali_gewrgiadis
MEDIA

«Bιντεομαχία» Γεωργιάδη – Γιάμαλη

pyrosbestiki new
ΕΛΛΑΔΑ

Σπάτα: Μεγάλη πυρκαγιά σε αποθήκη πασίγνωστης εταιρείας αθλητικών ειδών

texerani
ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην πράκτορας της CIA: Ο Τραμπ έχει αποφασίσει να επιτεθεί στο Ιράν τη Δευτέρα ή την Τρίτη

ΡΕΖ33-scaled1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Άναψε το λαμπάκι της βενζίνης – Ξέρεις πόσα χιλιόμετρα μπορείς να κάνεις ακόμα;

plevris_thanos_new_123
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πλεύρης: «Λέω στα παιδιά μου ότι ο παππούς τους έχει γράψει βιβλίο που αμφισβητεί το Ολοκαύτωμα» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ydra brad pitt
LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ στην Ύδρα: Σταματούν τα γυρίσματα της νέας ταινίας του για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας (Video)

karavatou_mati2208
LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου: Η αντίδραση της κόρης της στο άκουσμα της απαγόρευσης των social media για παιδιά κάτω των 15

main_yaloka8aristires
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Υαλοκαθαριστήρες: Γιατί αφήνουν γραμμές στο παρμπρίζ;

dane depp
LIFESTYLE

Ο εκπληκτικός τρόπος με τον οποίο ο Τζόνι Ντεπ βοήθησε τον Έρικ Ντέιν στη μάχη του με την ALS

pswmi
ΥΓΕΙΑ

Ψωμί: Κι όμως αυτό είναι το συστατικό που το κάνει πολύ πιο υγιεινό

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 22.02.2026 17:23
giamali_gewrgiadis
MEDIA

«Bιντεομαχία» Γεωργιάδη – Γιάμαλη

pyrosbestiki new
ΕΛΛΑΔΑ

Σπάτα: Μεγάλη πυρκαγιά σε αποθήκη πασίγνωστης εταιρείας αθλητικών ειδών

texerani
ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην πράκτορας της CIA: Ο Τραμπ έχει αποφασίσει να επιτεθεί στο Ιράν τη Δευτέρα ή την Τρίτη

1 / 3